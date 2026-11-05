Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

Union Sint-Gillis heeft zijn sterke Europese reeks voortgezet met een 1-2-zege op het veld van Celta Vigo. Besfort Zeneli scoorde twee keer, terwijl Hervé Koffi met een reeks knappe reddingen de Brusselse voorsprong verdedigde. 10 op 12, daar kan je mee thuiskomen, zoveel is duidelijk.

Union Sint-Gillis trok op Europese avond naar Celta Vigo, met de ambitie om na de eerdere remise tegen een Spaanse tegenstander opnieuw punten te sprokkelen. David Hubert voerde enkele wijzigingen door in zijn basiself. Adem Zorgane en Kévin Rodriguez kregen een kans, terwijl Dylan Aquino, Darius Olaru en Raul Florucz op de bank begonnen.

De Brusselaars begonnen zonder schroom aan de wedstrijd en namen in de openingsfase zelfs het initiatief tegen de Spaanse subtopper. De terugkeer van Zorgane gaf het spel meteen meer rust en nauwkeurigheid. Met korte combinaties wist Union geregeld onder de pressing uit te voetballen. De Algerijn stuurde Rodriguez al vroeg diep, maar de thuisdoelman was net op tijd uit zijn doel gekomen.

Celta slaat toe bij eerste kans

Toch was het Celta dat bij zijn eerste echte mogelijkheid de score opende. Pablo Duran kreeg in het strafschopgebied te veel ruimte, kapte Massiré Sylla uit en werkte via de paal af: 1-0 na elf minuten. Die vroege treffer gaf Vigo zichtbaar vertrouwen.

Vooral de combinatie tussen Carreira en Duran zorgde voor problemen op de flank. Carreira kreeg vervolgens zelf een schietkans, maar zijn poging ging rakelings naast. En dus moest er opgelet worden door Union SG.

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Union reageerde via enkele pogingen van Rodriguez, zonder de Spaanse doelman echt te verontrusten. Aan de andere kant ontsnapten de bezoekers toen Javier Rueda achter Nikky Havenaar opdook. De Spanjaard werkte de actie echter slordig af. Het moment toonde wel hoe vlot Celta onder de hoge Brusselse druk uitkwam en vrije spelers op het middenveld vond.





Zorgane bedient Zeneli voor de gelijkmaker

Net toen Celta de controle leek te grijpen, sloeg Union terug. Zorgane verstuurde een perfecte pass door het centrum en Besfort Zeneli bleef koel oog in oog met de doelman: 1-1 in de 36e minuut. Na enkele kleinere prikken aan beide kanten gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten.

Na de pauze hadden de supporters nauwelijks tijd om weer plaats te nemen, want Union kwam meteen op voorsprong. Zeneli kroonde zich tot de man van de wedstrijd met zijn tweede doelpunt. Rodriguez hield de bal knap bij met de rug naar doel en legde terug voor de middenvelder, die de 1-2 tegen de netten werkte in de 48e minuut.

De reactie van de thuisploeg liet niet op zich wachten. Celta voerde de druk fors op, maar Hervé Koffi hield Union overeind met twee uitstekende reddingen. Met de invalbeurt van clubicoon Iago Aspas werd de sfeer in Vigo nog intenser.

Koffi houdt Union overeind

Rond het uur voorkwam Louis Patris met een ultieme tussenkomst dat Aspas gevaarlijk kon worden. Veertig seconden later rukte Carreira opnieuw op, maar zijn schot ging naast.

Union werd steeds verder teruggedrongen en mocht ook rekenen op een tikje geluk toen Celta een reuzenkans in de kleine rechthoek onbenut liet. Daarna stond Koffi opnieuw op. De doelman pakte uit met nog twee reddingen, waaronder een spectaculaire reflex in een één-tegen-één met Rueda.

De scheidsrechter zorgde vervolgens voor verbazing door na een VAR-check alsnog een strafschop toe te kennen aan Union, drie minuten na een interventie op Mofokeng die aanvankelijk onschuldig leek. Zeneli kreeg zo de kans op zijn hattrick, maar trapte te zwak. De doelman van Celta bracht eenvoudig redding.

Die gemiste kans kostte Union uiteindelijk niets. De Brusselaars moesten in de slotfase een reeks corners verdedigen en Ross Sykes haalde bij de laatste grote mogelijkheid zelfs nog een bal van de lijn. Zo hield Union stand voor een fraaie 10 op 12 en een indrukwekkende uitzege in Vigo.