Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

Ilay Camara lijkt stilaan opnieuw in beeld te komen bij Anderlecht. De rechtsachter kwam dit seizoen nog geen minuut in actie na een voetbreuk, maar tegen Red Bull Salzburg was er een hoopgevend signaal: hij warmde mee op. Hij stond nog niet op het wedstrijdblad, maar zijn terugkeer lijkt dichterbij te komen.

Camara liep de breuk op tijdens een training in de voorbereiding en moest eind juni onder het mes. Aanvankelijk werd uitgegaan van minstens twee maanden revalidatie, maar de Senegalees bleef veel langer aan de kant. Pas eind september hervatte hij de groepstrainingen bij Anderlecht. Intussen is hij dus al ruim vier maanden buiten strijd.

Extra concurrentie voor Maamar?

Zijn mogelijke terugkeer komt op een interessant moment. Ali Maamar kreeg de voorbije maanden veel vertrouwen als rechtsachter, maar zijn niveau was de laatste weken wisselvalliger. Tegen Gent ging Anderlecht bijvoorbeeld met 4-0 onderuit, terwijl hij tegen Westerlo opnieuw aan de aftrap stond bij de 4-1-zege.

Camara kan dus voor extra concurrentie zorgen op een positie waar Anderlecht opnieuw meer opties kan gebruiken. De 23-jarige verdediger werd vorig jaar terug naar Brussel gehaald en liet eerder al zien dat hij aanvallend iets kan bijbrengen. Zijn snelheid en vermogen om op de flank op te schuiven, kunnen Vítor Bruno een ander profiel bezorgen.

Maamar krijgt ook internationale erkenning

Maamar hoeft zijn plaats echter niet zomaar af te staan. De 21-jarige verdediger werd opnieuw opgeroepen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Dat is een mooie erkenning, al betekent het ook dat Anderlecht rekening moet houden met zijn mogelijke afwezigheid tijdens de interlandperiode. Het voorbeeld van Stroeykens toont dat spelers zich tijdens die periode in het oog van de Portugees kunnen trainen.

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Voorlopig is het nog afwachten wanneer Camara opnieuw wedstrijdfit zal zijn. Dat hij tegen Salzburg al mee opwarmde, is alvast een stap vooruit, maar een plaats op het wedstrijdblad of speelminuten moeten nog volgen. Als hij zijn oude niveau haalt, krijgt Maamar er in elk geval een stevige concurrent bij.