Icoon Ritchie De Laet weet wat Antwerp nodig heeft: "Vermeeren heeft dat 5 jaar geleden nochtans gezien"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Icoon Ritchie De Laet weet wat Antwerp nodig heeft: "Vermeeren heeft dat 5 jaar geleden nochtans gezien"
Foto: © photonews
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Ritchie De Laet herkent nog altijd elementen van het Antwerp-DNA in de huidige ploeg, maar toch mist het clubicoon iets wanneer hij naar de wedstrijden van zijn ex-club kijkt. De voormalige verdediger begrijpt de speelwijze en ziet dat de ideeën van de trainer op het veld worden gebracht. Alleen mag het volgens hem af en toe allemaal wat scherper.

De Laet verlangt naar meer grinta, emotie en momenten waarop Antwerp opnieuw wat angst inboezemt bij de tegenstander.

De huidige ploeg probeert hoog druk te zetten en herkenbaar voetbal te spelen. De Laet ziet daar duidelijk de hand van de trainer in. “Ik snap het idee van de coach. Ik zie wel het hoog druk zetten natuurlijk. Red Bull School, alles wat je wilt”, klinkt het. Toch ontbreekt er voor hem soms iets wanneer hij naar Antwerp kijkt. “Het enige wat ik een beetje mis, is dat er af en toe eens iemand omhoog vliegt. Of dat je eens kop tegen kop met iemand gaat staan. Of zo'n akkefietje met de ref.”

“Tegenwoordig denk je dat je op Antwerp drie punten kan pakken”

De Laet benadrukt dat hij daarmee niet wil zeggen dat het Antwerp-DNA verdwenen is. Dat zou volgens hem absoluut niet kloppen. Maar de ploeg mag volgens hem opnieuw wat meer haar tanden laten zien. “Ik was zo'n speler, soms tot vervelens toe voor veel mensen. Maar ik had dat ook voor mezelf nodig om geconcentreerd te blijven.”

Voor De Laet draait het niet om agressie om de agressie, maar om de uitstraling die Antwerp vroeger had. Tegenstanders moesten weten dat ze een moeilijke namiddag of avond tegemoet gingen op de Bosuil. Dat gevoel is volgens hem vandaag minder aanwezig.

“Terug ploegen een beetje schrik laten krijgen. Tegenwoordig denk ik dat je naar Den Bosch wil komen en denkt: we hebben kans op drie punten”, stelt hij. “Drie, vier, vijf jaar geleden denk ik niet dat elke ploeg er zo over dacht.” 

De Laet mist een speler die de boel op sleeptouw neemt

De voormalige verdediger kijkt daarbij ook naar individuele spelers. Zo verwijst hij naar Alvaro Cortes, die volgens hem met een stevige tackle iets van die oude Antwerpse mentaliteit laat zien. “Als hij een tackle gooit, dan denk ik: dat is een tackle die ik zou gooien.”

Maar De Laet mist nog een ander type figuur op het veld. Hij haalt daarbij Arthur aan, die volgens hem vroeger goed wist hoe hij zijn ploegmaats moest wakker schudden. “Daar mis ik misschien Arthur een heel klein beetje in. Iemand die vijf jaar geleden wel allemaal heeft gezien van de spelers rondom hem, hoe dat moest. Dat hij zo eens een tackle gooit of eens met de vinger wijst naar iemand. Voor even iedereen wakker te maken.”

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