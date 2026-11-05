KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

Hoogtijden doen beleven voor de Belgische coëfficiënt? Dat was het doel voor KAA Gent, RSC Anderlecht, Union SG en STVV op donderdagavond in de Europa League en de Conference League. KAA Gent nam het in Finland om 18.45 uur al op tegen KuPS. Dat bleek een stugge tegenstander te zijn.

Het was een beetje een desolate avond voor KAA Gent in het Finse Tampere. De wedstrijd tegen KuPS werd namelijk niet in Kuopio, maar in Tampere afgewerkt omdat het stadion in de eigen stad niet klaar is voor Europees voetbal.

Vergara laat kansen liggen om match voor de rust al af te maken

Daarna werd het spelen op kunstgras voor De Buffalo's en in een zo goed als leeg stadion. Elementen waar men rekening mee moest houden, al wilde Rik De Mil vooraf van geen excuses weten over wat dan ook wat de wedstrijd betreft.

De Buffalo's begonnen prima aan de wedstrijd en in de eerste minuut had Sonko er al 0-1 kunnen van maken, maar een gebrek aan efficiëntie en een goede doelman Kreidl zou voor de nodige frustraties gaan zorgen in Gentse rangen.

KAA Gent vergeet het af te maken tegen zwak KuPS

Vergara - hij is terug fit - had in de eerste helft heel wat kansen, maar slaagde er maar niet in om zijn team te bevrijden. Na de pauze kregen ook Goore en Kadri de nodige kansen, maar ook zij wisten maar niet voor de bevrijding te zorgen.



En zo kregen we een nerveus slot, waarbij het gevaar nog in een klein hoekje kon gaan zitten. Engvall kwam nog dicht bij een thuisdoelpunt, maar we kregen uiteindelijk geen goals en dus een puntendeling. Voor KAA Gent is er na een 4 op 9 nog niets aan de hand, maar de top-8 lijkt wel wat moeilijker te zijn geworden.