Kane bindt toekomst aan Bayern en haalt loftrompet boven voor Kompany

Harry Kane blijft langer bij Bayern München. De Engelse spits heeft zijn contract bij de Duitse recordkampioen officieel verlengd tot de zomer van 2029. Voor Bayern is dat een belangrijke zaak. Kane groeide sinds zijn komst in 2023 uit tot een van de absolute sterkhouders en brak ondertussen aan de lopende band records in Duitsland en Europa.

Op de officiële clubwebsite maakte Bayern donderdag bekend dat de Ballon d’Or-winnaar zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis. Sinds zijn transfer naar München was Kane al goed voor 156 doelpunten in 161 officiële wedstrijden.

Kane voelt zich thuis in München

De spits maakt er zelf geen geheim van dat hij zich uitstekend voelt bij de club. “Ik voel me helemaal thuis bij Bayern. Ik hou van de club, de supporters en de stad München”, klinkt het.

Ook Vincent Kompany krijgt expliciet lof van Kane. “We hebben een fantastisch team en met Vincent Kompany een fantastische trainer. Het maakt me enorm trots om deel uit te maken van deze club.”

Nog meer prijzen als doel

Kane wijst ook naar zijn gezin als belangrijke factor in zijn beslissing. Zijn familie voelt zich goed in München en de Engelsman zegt dat hij zelf graag wilde blijven.



Sportief blijft de ambitie groot. Kane won sinds zijn komst al twee Bundesliga-titels, de DFB-Pokal en twee Franz Beckenbauer Supercups. “Ik kijk uit naar de toekomst en wil nog veel meer prijzen winnen met deze geweldige club.”