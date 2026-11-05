Kane bindt toekomst aan Bayern en haalt loftrompet boven voor Kompany

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Kane bindt toekomst aan Bayern en haalt loftrompet boven voor Kompany
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 625

Harry Kane blijft langer bij Bayern München. De Engelse spits heeft zijn contract bij de Duitse recordkampioen officieel verlengd tot de zomer van 2029. Voor Bayern is dat een belangrijke zaak. Kane groeide sinds zijn komst in 2023 uit tot een van de absolute sterkhouders en brak ondertussen aan de lopende band records in Duitsland en Europa.

Op de officiële clubwebsite maakte Bayern donderdag bekend dat de Ballon d’Or-winnaar zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis. Sinds zijn transfer naar München was Kane al goed voor 156 doelpunten in 161 officiële wedstrijden.

Kane voelt zich thuis in München

De spits maakt er zelf geen geheim van dat hij zich uitstekend voelt bij de club. “Ik voel me helemaal thuis bij Bayern. Ik hou van de club, de supporters en de stad München”, klinkt het.

Ook Vincent Kompany krijgt expliciet lof van Kane. “We hebben een fantastisch team en met Vincent Kompany een fantastische trainer. Het maakt me enorm trots om deel uit te maken van deze club.”

Nog meer prijzen als doel

Kane wijst ook naar zijn gezin als belangrijke factor in zijn beslissing. Zijn familie voelt zich goed in München en de Engelsman zegt dat hij zelf graag wilde blijven.


Sportief blijft de ambitie groot. Kane won sinds zijn komst al twee Bundesliga-titels, de DFB-Pokal en twee Franz Beckenbauer Supercups. “Ik kijk uit naar de toekomst en wil nog veel meer prijzen winnen met deze geweldige club.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Harry Kane

Meer nieuws

Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler

Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler

10:20
2
Lierse zakt verder weg en supporters zijn het helemaal beu: speler komt met veelzeggende reactie

Lierse zakt verder weg en supporters zijn het helemaal beu: speler komt met veelzeggende reactie

10:40
Assistent van Mark van Bommel ziet wat er misliep bij PSV tegen Club

Assistent van Mark van Bommel ziet wat er misliep bij PSV tegen Club

09:41
Ex-coach Club Brugge beleeft waanzinnig debuut dankzij Belgische held

Ex-coach Club Brugge beleeft waanzinnig debuut dankzij Belgische held

10:00
Pijnlijke avond voor De Bruyne: Italiaanse media zijn bijzonder scherp

Pijnlijke avond voor De Bruyne: Italiaanse media zijn bijzonder scherp

09:00
2
PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge

PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge

08:45
4
Club mag beginnen dromen: zoveel kans maakt het op play-offs en top 8

Club mag beginnen dromen: zoveel kans maakt het op play-offs en top 8

08:30
Karetsas doet Dortmund ontploffen en krijgt daarna ultieme beloning

Karetsas doet Dortmund ontploffen en krijgt daarna ultieme beloning

08:00
Na PSV durft Vincent Mannaert groot te denken over Club Brugge

Na PSV durft Vincent Mannaert groot te denken over Club Brugge

07:40
Anderlecht liep Belgische aanvaller mis: "Ik heb toen neen gezegd"

Anderlecht liep Belgische aanvaller mis: "Ik heb toen neen gezegd"

08:15
"Volgend seizoen is hij er niet meer": Ivan Leko verwacht vertrek van Rode Duivel bij Club Brugge

"Volgend seizoen is hij er niet meer": Ivan Leko verwacht vertrek van Rode Duivel bij Club Brugge

07:20
Speler Union SG hoopt op selectie voor Rode Duivels

Speler Union SG hoopt op selectie voor Rode Duivels

07:00
LIVE SPEELDAG 11: Spelers Anderlecht opgenomen in selectie Marokko

LIVE SPEELDAG 11: Spelers Anderlecht opgenomen in selectie Marokko

06:30
Dromen van de top-8 én WK voor Clubs nabij: de gigantische impact van Brugse overwinning Analyse

Dromen van de top-8 én WK voor Clubs nabij: de gigantische impact van Brugse overwinning

23:30
Club Brugge overleeft Nederlandse storm na waanzinninge avond tegen PSV

Club Brugge overleeft Nederlandse storm na waanzinninge avond tegen PSV

22:55
44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer

44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer

23:00
🎥 RSCA Futures kunnen eindelijk winnen, Beerschot mag bloemen sturen naar Bouchez

🎥 RSCA Futures kunnen eindelijk winnen, Beerschot mag bloemen sturen naar Bouchez

22:40
1
Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek

Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek

22:20
2
Analisten zien Ivan Leko en nog één andere grote factor bij Club Brugge

Analisten zien Ivan Leko en nog één andere grote factor bij Club Brugge

21:20
Heel Europa valt in katzwijm voor Tresoldi: "Haal hem nu in huis"

Heel Europa valt in katzwijm voor Tresoldi: "Haal hem nu in huis"

22:00
12
Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"

Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"

21:40
2
Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

18:20
KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen

KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen

21:00
En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

20:20
2
Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland Analyse

Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland

20:00
Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

19:20
Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge De derde helft

Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

19:40
Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

19:00
1
Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

18:50
Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

18:40
Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

17:45
Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

18:00
Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

18:02
Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

17:30
4
Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

17:20
1
Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

16:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 1-9 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

Mr bacardi Mr bacardi over Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler Sv1978 Sv1978 over Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek franchi franchi over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht franchi franchi over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge BeeGees BeeGees over 'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi' FCBalto FCBalto over PSV - Club Brugge: 1-2 Kevin DB Kevin DB over Pijnlijke avond voor De Bruyne: Italiaanse media zijn bijzonder scherp mantoch mantoch over 🎥 RSCA Futures kunnen eindelijk winnen, Beerschot mag bloemen sturen naar Bouchez André Coenen André Coenen over 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen' André Coenen André Coenen over Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved