Karetsas doet Dortmund ontploffen en krijgt daarna ultieme beloning

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Karetsas doet Dortmund ontploffen en krijgt daarna ultieme beloning
Foto: © photonews

Konstantinos Karetsas heeft woensdagavond een van zijn mooiste momenten sinds zijn vertrek bij KRC Genk beleefd. De 18-jarige aanvaller bezorgde Borussia Dortmund de overwinning tegen Real Betis in de Champions League en werd achteraf ook nog individueel beloond.

Karetsas begon verrassend genoeg niet in de basis. Na 34 minuten moest hij echter al invallen voor de geblesseerde Serhou Guirassy. In de tweede helft zou de voormalige Genk-speler vervolgens een beslissende rol opeisen.

Karetsas beslist de wedstrijd

Fabio Silva had Dortmund kort na de rust op voorsprong gebracht, maar Aitor Ruibal maakte in de 67ste minuut gelijk. Lang kon Betis daar niet van genieten. Karetsas sloeg enkele minuten later toe en bezorgde Dortmund met zijn eerste officiële doelpunt voor de club opnieuw de leiding.

Het leverde hem meteen een bijzonder record op. Met 18 jaar en 350 dagen werd Karetsas de jongste speler ooit die een winnende Champions League-treffer maakte voor Borussia Dortmund. Hij is bovendien de jongste Griek die ooit scoorde in het kampioenenbal.

UEFA bevestigde na afloop dat Karetsas officieel werd verkozen tot Player of the Match. De technische waarnemers kozen hem als beste speler van de 2-1-overwinning van Dortmund tegen Real Betis.

Voor KRC Genk zal de prestatie met bijzondere aandacht gevolgd zijn. Karetsas maakte afgelopen zomer de overstap van Limburg naar Dortmund en tekende er een contract tot 2031. Voor Genk betekende zijn vertrek de grootste transfer uit de clubgeschiedenis.

Amper enkele maanden later laat Karetsas zich dus al gelden op het grootste Europese podium. Invallen, de winnende treffer maken én als beste speler van de wedstrijd naar huis gaan: veel beter kon zijn Champions League-avond nauwelijks verlopen.

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