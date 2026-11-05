Karetsas doet opmerkelijke bekentenis na heldenrol

Kos Karetsas beleefde woensdagavond een droom op het grote Champions League-podium. De voormalige middenvelder van Racing Genk maakte tegen Real Betis zijn eerste officiële doelpunt voor Borussia Dortmund en besliste zo de wedstrijd met de 2-1. Alleen had zijn invalbeurt er bijna nooit gekomen.

Toen Serhou Guirassy in de 32ste minuut geblesseerd uitviel, wilde Dortmund-coach Niko Kovac Karetsas inbrengen. Alleen was de Griek nergens te bespeuren. “Ik keek rond me heen, maar zag hem nergens”, vertelde Kovac achteraf. De trainer overwoog zelfs om Carney Chukwuemeka in zijn plaats te laten invallen.

Kovac moest op zoek naar zijn invaller

Net op het moment dat Kovac een alternatief wilde oproepen, kwam Karetsas alsnog tevoorschijn. De 18-jarige, die afgelopen zomer voor 33 miljoen euro overkwam van Genk, kon daardoor toch aan zijn avond beginnen. Hij had wel bijzonder weinig tijd gekregen om zich voor te bereiden.

De verklaring bleek behoorlijk opmerkelijk. Karetsas zat namelijk niet ergens in de kleedkamer of op de bank te wachten, maar gewoon op het toilet. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het toilet zat en rechtstreeks daarvandaan kwam”, gaf hij met een grijns toe.

Van het toilet naar de matchwinnaar

Daardoor kreeg Karetsas amper tactische instructies mee voor zijn invalbeurt. “Ik heb bijna geen instructies gekregen voor ik inviel en kon met veel vrijheid spelen”, vertelde hij. Die vrijheid leverde Dortmund uiteindelijk bijzonder veel op.

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In minuut 72 liet hij het Signal Iduna Park ontploffen met een knal met zijn linker: 2-1. Karetsas werd uitgeroepen tot man van de match, al bleef hij bescheiden. “Dit was een echte teamprestatie. Ik ben zeer dankbaar voor mijn goal en deze prijs. Ik had die zelfs eerder aan Fábio Silva gegeven.”