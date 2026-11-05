Lierse zakt verder weg en supporters zijn het helemaal beu: speler komt met veelzeggende reactie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lierse zakt verder weg en supporters zijn het helemaal beu: speler komt met veelzeggende reactie
Foto: © photonews
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De onrust bij Lierse neemt verder toe. De Pallieters verloren woensdagavond met 1-0 van RSCA Futures en blijven zo achter met amper acht punten uit acht wedstrijden. In het klassement staat Lierse voorlopig pas dertiende.

Extra pijnlijk is dat het opnieuw misging tegen een beloftenploeg. Na de nederlaag tegen Jong Gent volgde nu ook verlies tegen RSCA Futures, dat uitgerekend tegen Lierse zijn eerste overwinning van het seizoen boekte.

Bij Het Nieuwsblad reageerde Vincent De Vos aangeslagen. “Uiteraard doet dit heel veel pijn. Ze hadden veel de bal, maar dat op zich was geen probleem. Heel jammer was de manier waarop we die tegengoal slikken en onszelf in de voet schieten.”

Supporters laten zich horen

Na het laatste fluitsignaal kwam de frustratie ook vanop de tribunes. De supporters richtten hun ongenoegen zowel op de spelers als vooral op trainer Arno Van den Abbeel. De druk rond de coach neemt daardoor stevig toe.

De Vos heeft begrip voor die reactie. “Uiteraard begrijpen we de supporters. Ze zijn teleurgesteld over het resultaat. Nul op zes tegen Jong Gent en RSCA Futures is heel mager. Dit waren de wedstrijden om de opmars in het klassement in te zetten.”

Ander Lierse nodig

Veel tijd om bij de nieuwe teleurstelling stil te staan, krijgt Lierse niet. Zondag wacht met Eupen alweer de volgende opdracht en daarin moet er volgens De Vos dringend een reactie komen.

“Zondag volgt een nieuwe kans tegen Eupen, maar dan zullen we een ander Lierse moeten zien”, besluit hij. Na acht wedstrijden en een plek onderin het klassement wordt de behoefte aan een overwinning stilaan bijzonder groot.

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