LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'
Foto: © photonews

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Aernout Van Lindt

‘Antwerp heeft nieuwe pion in huis gehaald met verleden bij Belgische voetbalbond’

Antwerp versterkt zijn dagelijkse bestuur. Na de komst van financieel directeur Pascal Platteau, die overkwam van Cercle Brugge, haalt het nu volgens Gazet van Antwerpen Jan Pauwels aan boord. Pauwels was de voorbije tien jaar aan de slag bij Nike, voornamelijk als Human Resources business partner en director.

Voordien was hij ook vier jaar lang Human Resources Director bij de voetbalbond. Nu lijkt hij dus op weg naar een vergelijkbare job bij Royal Antwerp FC. Op die manier blijven ze bij The Great Old ook aan een nieuwe structuur werken.

Aernout Van Lindt

Jonge Belgische komt optreden op diverse wedstrijden

"Als er één ding is dat muziek en voetbal gemeen hebben, dan is het wel dat ze ons kunnen verenigen. Daarom komt 'Square One' binnenkort naar een voetbalstadion bij jou in de buurt met een aantal akoestische sets – tot dan!"

Met die woorden kondigde Alice Mae aan dat ze de komende weken nog meermaals te zien zal zijn rond een Belgisch voetbalstadion. Op 21 oktober was ze al te vinden op Jan Breydel voor Club Brugge - Lens, binnenkort zal ze er zijn in het Koning Boudewijnstadion voor België - Italië en ook tijdens KV Mechelen - Union SG en voor de vrouwen van OH Leuven tegen Chelsea zal ze present tekenen.

Aernout Van Lindt

Speler Anderlecht mee in selectie Marokko

Ali Maamar is opgenomen in de selectie van Marokko voor de interlands tegen Niger van later deze maand. De speler van RSC Anderlecht ziet op die manier zijn prestaties beloond worden met een selectie voor het nationale elftal.

Abid van Standard zat ook in de voorselectie, maar heeft het uiteindelijk niet gehaald. Op die manier is voor hem de keuze tussen de Leeuwen van de Atlas en de Rode Duivels nog niet helemaal beklonken. Bij de komende selecties zal er natuurlijk nog steeds met een vergrootglas naar hem gekeken worden, een keuze dringt zich op.

Aernout Van Lindt

KAA Gent wil 'Burgess-complex' meteen van zich afschudden

Een Burgess-complext vermijden? Dat is wat KAA Gent wil doen. "De beste manier om dat meteen achter ons te laten is om zo snel mogelijk te winnen. Ik vond het belangrijk dat we zondag de knop snel konden omdraaien. De groep heeft zijn ware gezicht getoond in Lommel", is Rik De Mil duidelijk bij Sporza.

Volgens hem zal het geen makkelijke wedstrijd worden in Finland, waar om zal moeten worden gegaan met een halfleeg stadion en kunstgras in toch best koude omstandigheden. "Maar dat mogen sowieso geen redenen zijn om ons achter te verschuilen", aldus nog de T1 van KAA Gent.

Aernout Van Lindt

Is Trouillet de 'nieuwe Trebel'?

Hoewel hij doorgaans als nummer 6 wordt uitgespeeld, beschikt Alexis Trouillet duidelijk over heel wat voetballend vermogen. Dat blijkt meteen uit zijn balaannames en zijn vermogen om snel de juiste informatie op te pikken. "Daar zit ongetwijfeld een aangeboren aspect in", vertelde hij daarover op zijn persconferentie. "Bepaalde kwaliteiten heb je van nature. Maar ik werk er ook heel hard aan."

Als defensieve middenvelder neemt Trouillet een sleutelrol op in het systeem van Vincent Euvrard. "Op mijn positie moet je alles heel snel zien, want als je een moment te laat bent, is dat rampzalig", aldus de speler die zijn opleiding genoot bij Stade Rennais.

"Je moet wel de juiste balans vinden: snel situaties lezen, zonder overhaast te handelen. Is dat mentaal? Ja, maar het is ook technisch, want je voeten moeten volgen. Als je iets ziet, maar het vervolgens niet kunt uitvoeren, wordt het moeilijk", glimlachte Alexis Trouillet. "Je moet voortdurend informatie opnemen en daarna zo snel mogelijk beslissen."

Kent Alexis Trouillet Trebel en Vainqueur?

Van een verdedigende middenvelder wordt vandaag verwacht dat hij ook kan voetballen, maar bij Standard blijft strijdlust een onmisbare eigenschap. "Ik ben altijd een vrij agressieve speler geweest, iemand die alles geeft op het veld. Het defensieve werk ligt me. Je moet de defensie ontlasten, en middenvelders als Vitinha, Pedri en Verratti doen dat ook. Daar wordt misschien minder over gesproken omdat het minder spectaculair is, maar het hoort bij deze positie."

Daarnaast wil Trouillet ook ruimte houden voor zijn instinct. "Op training werken we bepaalde zaken uit, zodat we referentiepunten hebben. Maar op het veld is er de realiteit van het moment. Sommige dingen moeten op instinct gebeuren", vindt de geboren Saint-Priest-en-Jarez. "De coach weet dat en laat me die vrijheid."

Die combinatie van fysieke kracht en voetbalintelligentie doet denken aan twee voormalige publiekslievelingen op Sclessin: Adrien Trebel en William Vainqueur. "Trebel ken ik vooral omdat we veel gemeenschappelijke kennissen hebben. Hij is een goede speler. De andere speler die jullie noemen, ken ik minder goed", gaf Alexis Trouillet toe.

Aernout Van Lindt

Saibari krijgt mooie erkenning

Ismael Saibari zette zijn eerste stappen in het Belgische jeugdvoetbal en groeide via PSV uit tot een sterkhouder bij Marokko. Na zijn transfer naar Bayern München staat de 25-jarige middenvelder nu ook op de shortlist voor de Afrikaanse Ballon d'Or, samen met onder anderen Achraf Hakimi, Sadio Mané en Brahim Díaz.

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft woensdag de tien kanshebbers bekendgemaakt voor de prijs van Afrikaans Voetballer van het Jaar 2026, ook wel de Afrikaanse Ballon d'Or genoemd. Titelverdediger Achraf Hakimi is opnieuw van de partij, net als enkele grote namen uit het Europese voetbal. Opvallend vanuit Belgisch perspectief: ook Ismaël Saibari, die onder meer bij Anderlecht en KRC Genk werd opgeleid, behoort tot de genomineerden.

De winnaar wordt op 7 december bekendgemaakt in Lagos, Nigeria, tijdens de CAF Awards.

De genomineerden

  • Amad Diallo (Ivoorkust – Manchester United)

  • Yoane Wissa (DR Congo – Newcastle)

  • Antoine Semenyo (Ghana – Manchester City)

  • Ismaël Saibari (Marokko – Bayern München)

  • Achraf Hakimi (Marokko – PSG)

  • Brahim Díaz (Marokko – Real Madrid)

  • Ismaïla Sarr (Senegal – Crystal Palace)

  • Pape Gueye (Senegal – Villarreal)

  • Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)

  • Teboho Mokoena (Zuid-Afrika – Mamelodi Sundowns)

Aernout Van Lindt

KVC Westerlo opent rouwregister voor Toni Brogno

KVC Westerlo pakt deze week uit met een rouwregister voor gewezen speler Toni Brogno. De gewezen topschutter overleed dinsdag op 53-jarige leeftijd. "Wie zijn familie een hart onder de riem wil steken, een mooie herinnering wil delen of enkele warme woorden wil achterlaten, kan deze week terecht in onze fanshop", klinkt het bij De Kemphanen. Een heel mooi gebaar van het team, zoveel is duidelijk. Het team geeft ook aan welke uren het mogelijk is om te komen tekenen.

Openingsuren fanshop:

Woensdag 4/11: 14u – 18u

Donderdag 5/11: 14u – 20u

Vrijdag 6/11: 10u – 13u & 14u – 18u

Zaterdag 7/11: 10u – 12u & 14u-16u

Aernout Van Lindt

Hoopvolle berichten uit Union SG

David Hubert gaf in aanloop naar de wedstrijd in de Europa League tegen Celta de Vigo tekst en uitleg over de medische situatie bij Union SG. De coach kan opnieuw op steeds meer spelers rekenen. “Behalve Kevin Mac Allister, Mateo Biondic en Ondrej Kricfalusi is iedereen aanwezig en zal iedereen trainen. Voor sommigen gebeurt dat individueel.”

Na de recente terugkeer van Adem Zorgane, Kevin Rodriguez en Ross Sykes sluiten dus nog meer spelers aan bij de groep. Rob Schoofs is wel nog niet inzetbaar. “Hij is er, maar traint slechts gedeeltelijk mee. Hij zal nog niet op het wedstrijdblad staan. Ilan herstelt goed.”

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Alexis Trouillet was de Chinese vrijwilliger op de persconferentie van Standard deze woensdag: "Als we een antwoord hadden op onze onregelmatigheid, dan zouden we meteen de juiste zaken invoeren om opnieuw de resultaten van het begin van het seizoen te halen", aldus de Fransman op zijn persconferentie. In zijn woorden klonk vooral vermoeidheid door.

"We werken goed op training. Elke dag proberen we als groep de nodige inspanningen te leveren om de situatie om te draaien", verzekert Trouillet. "We stellen onszelf ook veel vragen, want we willen de resultaten behalen die we nodig hebben."

Een reeks die Standard moest lanceren

Op papier leek het programma nochtans geschikt om opnieuw vertrouwen te tanken. Standard ontving Kortrijk en Beveren op Sclessin, waarna een verplaatsing naar Lommel volgt. De realiteit oogt minder rooskleurig: Beveren wipt vrijdag voorbij de Rouches bij winst, terwijl Lommel momenteel hoger staat in het klassement.

"Elke wedstrijd was er een die we moesten winnen. Zeker in onze positie moet je elke match ernstig benaderen", nuanceert Trouillet. "Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar we gaan door. Of alles wat extern wordt gezegd ons raakt? Nee. We blijven gefocust op wat we zelf moeten doen. Op wat er buiten de club gebeurt, hebben we geen vat. Moeilijke periodes horen nu eenmaal bij voetbal."

Trouillet begrijpt ongeduld van Standard-supporters

De spelers proberen de rust te bewaren, maar de druk vanuit de tribunes neemt logischerwijs toe. De supporters van Standard verwachten meer van een club met zo'n geschiedenis en uitstraling, beseft ook Trouillet.

"We kennen het publiek van Standard en de verwachtingen bij een club met zo veel prestige. Wanneer je hier tekent, weet je waaraan je begint", zegt hij. De vergelijking met Olympique Marseille wordt vervolgens opgeworpen. "Ik weet niet of je die vergelijking kunt maken, want Marseille is natuurlijk ook een enorme club. Maar Standard is een speciale club. De mensen hier zijn heel oprecht en verwachten veel van jou. Als het niet goed gaat, zeggen ze dat ook. Dat is tegelijk de kracht van deze club."

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