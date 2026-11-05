Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Aston Villa slaat toe na gerucht rond Unai Emery over Man United
Unai Emery voert vergevorderde gesprekken over nieuw contract bij Aston Villa. Dat is slecht nieuws voor Manchester United. Na ‘positieve besprekingen’ met de voorzitter zal een nieuw langetermijncontract een einde maken aan de geruchten dat de Spanjaard Michael Carrick zou kunnen opvolgen, mocht die laatste worden ontslagen bij The Mancunians.
Aston Villa is volop aan het spreken met Unai Emery en zou hem een nieuw, meerjarig contract aanbieden. Daarmee lijkt het gerucht rond United volledig van de baan. Het laatste woord is er vermoedelijk wel nog niet over gezegd, maar dan nog.
Zulte Waregem heeft opnieuw beet en geeft jongeling contract
"Kewan Vemba zet zijn krabbel onder een nieuw contract tot 2028! De flankverdediger maakte dit seizoen zijn debuut bij onze A-kern en verlengt zijn contract aan de Gaverbeek. Proficiat, Kewan!" Met die woorden heeft Zulte Waregem het contract voor Kewan Vemba aangekondigd.
De 21-jarige Nederlandse vleugelverdediger speelt vooral bij jong Zulte Waregem in de Tweede Amateurklasse A en is al flink wat jaren bij Essevee te vinden. Daarvoor was hij ook even bij de jeugd van KV Kortrijk te vinden. Het lijkt erop dat de club in hem gelooft en dus mag Vemba de komende jaren dromen van meer speelminuten bij de A-kern.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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