Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"

Anderlecht heeft tegen Salzburg niet alleen een belangrijke Europese overwinning geboekt, maar ook een kant van zichzelf getoond waar Vitor Bruno bijzonder tevreden over was. Het werd een wedstrijd met veel duels, stevige overtredingen en weinig ruimte. Precies daarin zag de trainer wat hij van zijn ploeg verlangt: karakter, moed en de bereidheid om voor elke meter te vechten.

“We moesten mannen zijn, we moesten attitude tonen en we moesten concurreren”, vatte Bruno zijn verwachtingen samen. De kwaliteit van zijn spelers ziet hij naar eigen zeggen elke dag op training, maar op het veld moest daar nu ook de juiste mentaliteit bij komen. “Ik was onder de indruk van hoe moedig ze waren.”

Strijdlust moet de basis worden bij Anderlecht

De Portugese coach wil dat zijn spelers die ingesteldheid niet alleen in Europese topwedstrijden bovenhalen. Het moet een dagelijkse gewoonte worden. “Dat is de uitdaging. Er zijn tegenstanders die iets anders van je vragen, maar je roots moeten altijd dezelfde blijven: karakter, moed en een winnaarsmentaliteit.”

Bruno was ook tevreden over het voetballende gedeelte. Anderlecht creëerde in de eerste helft vier à vijf kansen en had eigenlijk vaker moeten scoren. Hij wil dat zijn ploeg verschillende gezichten kan tonen en zich kan aanpassen aan wat een wedstrijd vraagt. “Je moet begrijpen waar de ruimtes liggen en hoe je die kunt benutten.”

Ook de inspanningen van de aanvallers vielen in de smaak. Bruno vindt dat hun werk zonder bal niet onderschat mag worden en benadrukte dat die inzet elke dag opnieuw nodig is. Hij gelooft bovendien dat ze nog een hoger niveau kunnen halen. “Als ze dit brengen, krijgen ze alles van mij.”

Coosemans als voorbeeld, Club Brugge wacht alweer

Een moment uit de wedstrijd vatte voor Bruno de mentaliteit van zijn ploeg perfect samen: de redding van Colin Coosemans. De doelman moest tussenkomen en deed dat op een manier die volgens zijn trainer symbool stond voor de collectieve strijdlust. Hij redde de gelijkmaker met zijn gezicht. “Die save vertegenwoordigt veel van wat we vandaag hebben laten zien.”



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Of hij na zo'n wedstrijd ook even kan ontspannen? Bruno gaf toe dat dat niet vanzelfsprekend is. “Ik zou heel graag willen ontspannen, maar dat is heel moeilijk. Ik had daar gisteren na de persconferentie nog een discussie over met Ludwig. Hij is 32 en denkt eraan om trainer te worden. Als coach ben je in je hoofd voortdurend al met de volgende wedstrijd bezig."

"Ik ga proberen te slapen, word wakker en trek dan naar Neerpede om de wedstrijd van zondag voor te bereiden.”