Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land"

Anderlecht heeft na de 2-0-zege tegen Red Bull Salzburg opnieuw reden om met vertrouwen vooruit te kijken. Colin Coosemans was tevreden met de prestatie, maar had ook een opvallende reactie klaar toen het over de crisisverhalen van de voorbije weken ging. "Misschien zijn we nu volgens de media de beste ploeg van het land", glimlachte de doelman.

Coosemans was vooral te spreken over de eerste helft. "Die was heel goed. We hebben goed voetbal gespeeld en kansen gecreëerd. We hadden de wedstrijd eerder kunnen beslissen. Zolang die 2-0 niet valt, moet je toch voorzichtig blijven."

Een redding met zijn gezicht

Zelf speelde Coosemans ook een belangrijke rol. Bij een 1-0 diep in de tweede helft hield hij de bal tegen met zijn gezicht. "Het was zeker geen redding op talent", grapte hij achteraf. "De bal kwam hard aan en ik moest even bekomen, maar ik wou absoluut verder spelen. Ik denk dat die redding de mentaliteit van heel de ploeg vandaag weerspiegelde."

Ook coach Vitor Bruno was onder de indruk van die tussenkomst. Hij zag in de redding een perfecte weerspiegeling van wat Anderlecht die avond had getoond. "Die save vertegenwoordigt veel van wat we vandaag hebben laten zien", klonk het bij de Portugese trainer.

Coosemans prikt naar de beeldvorming

De voorbije weken werd er bij Anderlecht nadrukkelijk over een crisis gesproken. Na twee opeenvolgende overwinningen kon Coosemans het niet laten om daar een knipoog naar te geven. "Misschien zijn we nu volgens de media de beste ploeg van het land. Ik word daar niet onrustig van. Wij houden de voeten op de grond en evalueren intern onze prestaties."

De doelman benadrukte dat Anderlecht nog lang niet staat waar het wil staan. Twee overwinningen mogen dan voor wat ademruimte zorgen, de ploeg moet vooral bevestigen. "We moeten voor continuïteit zorgen. Het is niet omdat je twee wedstrijden wint dat alles plots perfect is."



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Die volgende test komt er zondag al, met de verplaatsing naar Club Brugge. Coosemans verwacht dat de intensiteit van de eerste helft tegen Salzburg opnieuw nodig zal zijn. "Ik denk dat Brugge een beetje een gelijkaardige manier van spelen heeft."