Reactie KV Mechelen-uitblinker komt wel heel spraakmakend uit de hoek: "Hij heeft een raket in zijn reet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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KV Mechelen-uitblinker komt wel heel spraakmakend uit de hoek: "Hij heeft een raket in zijn reet"
Foto: © Photonews
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Bij KV Mechelen komen ze af en toe met wel heel spraakmakende uitspraken voor de dag. Dat heeft deels te maken met de Nederlandse enclave. Myron van Brederode was woensdagavond uitblinker op het veld in Kortrijk en ook rad van tong achteraf.

Nochtans was hij in een deel van de wedstrijd ook onzichtbaar, tot hij in de loop van de tweede helft Cedric Van Meirvenne diepstuurde. "Die jongen heeft een raket in zijn reet. Hij is belachelijk snel. Ik zag hem lopen en ik ben iemand die graag spelers wegstuurt." Ndjeungoue maakte de fout op de doorgebroken Van Meirvenne, waardoor KVK met tien verder moest.

Van Brederode doet zo in elk geval een uitspraak die zal bijblijven. Fred Vanderbiest kan er wat dat betreft soms ook wat van. Het is niet zo dat ze die samen bedenken. "Hij is misschien nog wat meer een heethoofd", maakt Van Brederode de vergelijking tussen hem en Vanderbiest. "We komen allebei uit een bepaalde buurt en hebben waarschijnlijk beiden al wel wat meegemaakt. In dat opzicht lijken we op elkaar."

Gelijkmaker KVM na knal vol overtuiging

De vrijschop die volgde na de uitsluiting van Ndjeungoue belandde eerst in de muur, waarna Van Brederode vol overtuiging de herneming binnenknalde. "Er zat wat irritatie in en je moet zo’n bal gewoon op de slof nemen en niet nadenken. De ene keer vliegt ie het stadion uit, de andere keer vliegt ie erin."

Het was voor Malinwa cruciaal om vlak na die rode kaart onmiddellijk gelijk te maken. "De rode kaart was top voor ons, want voordien kwamen we er niet uit. Daarna kwamen er ruimtes. Als je dan meteen scoort uit die vrije trap, geeft dat een enorme boost, ook bij de fans. Dat was zeker het kantelpunt."

Van Brederode aan het toveren

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Een paar Kortrijkse owngoals later was de Mechelse zege een feit. Van Brederode lag ook aan de basis van de 1-3: tussen drie Kerels ging hij aan het toveren met de bal aan de voet. "Dat was een mooie actie, maar ik had liever nog een keer gescoord." Dat is dan misschien voor zaterdag aan Den Dreef: Malinwa trekt naar Leuven met een 9 op 9 op zak.

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