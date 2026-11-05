Reactie Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger"
Foto: © Photonews
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De thuisnederlaag van PSV tegen Club Brugge in de Champions League wordt in Nederland niet vrolijk onthaald. Het is wel interessant hoe de Nederlandse spelers uit de Jupiler Pro League daar naar kijken.

Myron van Brederode moest woensdag met KV Mechelen in Kortrijk spelen, op het moment dat Club in Eindhoven actief was. Na de eigen partij keek de spelmaker wel naar de score van de Champions League-wedstrijd. "Ik was er niet zo blij mee toen ik zag dat het 1-2 stond voor Brugge. Jammer voor PSV, maar het boeit mij eigenlijk niet zo veel."

Ondanks die soort van desinteresse maakt de spelmaker van KVM de vergelijking tussen de buurlanden. Hij blijft van mening dat het niveau in zijn thuisland in het algemeen hoger ligt. "Met alle respect voor België: het Nederlandse voetbal is wel een niveautje hoger. Zo heb ik het toch ervaren. In Nederland is het veel meer voetballend spel, in België veel meer fysiek."

Verlies van Belgische club

In Nederland mogen ze zichzelf dan wel als de betere beschouwen, dat wordt niet zo weergegeven op de UEFA-coëfficiëntenlijst.  De Jupiler Pro League staat zevende, de Eredivisie negende. "Nee, klopt. Nederland staat er volgens mij niet zo goed voor op dit moment. Verliezen van een Belgische club zal het niet beter maken."

Van Brederode maakt daarna nog eens duidelijk dat hij er zelf niet wakker van zal liggen. "PSV en Club Brugge zijn mooie clubs, maar ik speel voor geen van beiden. Ze moeten lekker doen wat ze willen."

Van Eredivisie naar JPL

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De 23-jarige Van Brederode is een jeugdinternational die in Nederland voor Jong AZ en AZ voetbalde. Na een uitleenbeurt aan Fortuna Düsseldorf ruilde hij Alkmaar in voor Mechelen, waar hij zich tot ontpopte tot een van de absolute sterkhouders.

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