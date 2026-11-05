Na PSV durft Vincent Mannaert groot te denken over Club Brugge

Club Brugge blijft indruk maken in Europa. Na de knappe overwinning op het veld van PSV groeit ook bij Vincent Mannaert het geloof dat blauw-zwart dit seizoen nog veel verder kan gaan in de Champions League.

De CEO van de KBVB zag niet alleen een sterke Belgische club, maar ook verschillende internationals die zich op het hoogste niveau lieten gelden. Voor het Belgische voetbal was de avond in Eindhoven volgens hem dan ook bijzonder waardevol.

Bij Het Laatste Nieuws noemt Mannaert de overwinning van Club Brugge verdiend. “Je hoopt natuurlijk altijd dat een Belgische club het Europees beter doet dan een buitenlandse. Dat is een goeie zaak voor het Belgisch voetbal in zijn totaliteit.”

Mannaert gaat zelfs nog een stap verder. Volgens hem hoeft Club zich over Europese overwintering eigenlijk geen zorgen meer te maken. “Je kan nu al zeggen dat de overwintering binnen is. En daarna hangt het af van welke tegenstander je treft.”

De manier waarop Club dat doet, maakt vooral indruk. Mannaert wijst op de maturiteit en fitheid van de ploeg en ziet een duidelijk verschil met enkele jaren geleden, toen Belgische clubs het tegen zulke tegenstanders vaak veel moeilijker hadden.

‘Van niemand nog schrik’

“Als je kan winnen op Inter en je verslaat nu PSV op hun veld... Dan is dit Club tot nog meer in staat”, klinkt het. “Het heeft getoond dat het van niemand nog schrik moet hebben.”



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Volgens Mannaert is Club tegenwoordig minstens de evenknie van ploegen waartegen het vroeger al blij mocht zijn met een punt. Na de nieuwe Europese stunt wordt de lat daardoor automatisch weer wat hoger gelegd.