Na PSV durft Vincent Mannaert groot te denken over Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Na PSV durft Vincent Mannaert groot te denken over Club Brugge
Foto: © photonews

Club Brugge blijft indruk maken in Europa. Na de knappe overwinning op het veld van PSV groeit ook bij Vincent Mannaert het geloof dat blauw-zwart dit seizoen nog veel verder kan gaan in de Champions League.

De CEO van de KBVB zag niet alleen een sterke Belgische club, maar ook verschillende internationals die zich op het hoogste niveau lieten gelden. Voor het Belgische voetbal was de avond in Eindhoven volgens hem dan ook bijzonder waardevol.

Bij Het Laatste Nieuws noemt Mannaert de overwinning van Club Brugge verdiend. “Je hoopt natuurlijk altijd dat een Belgische club het Europees beter doet dan een buitenlandse. Dat is een goeie zaak voor het Belgisch voetbal in zijn totaliteit.”

Mannaert gaat zelfs nog een stap verder. Volgens hem hoeft Club zich over Europese overwintering eigenlijk geen zorgen meer te maken. “Je kan nu al zeggen dat de overwintering binnen is. En daarna hangt het af van welke tegenstander je treft.”

De manier waarop Club dat doet, maakt vooral indruk. Mannaert wijst op de maturiteit en fitheid van de ploeg en ziet een duidelijk verschil met enkele jaren geleden, toen Belgische clubs het tegen zulke tegenstanders vaak veel moeilijker hadden.

‘Van niemand nog schrik’

“Als je kan winnen op Inter en je verslaat nu PSV op hun veld... Dan is dit Club tot nog meer in staat”, klinkt het. “Het heeft getoond dat het van niemand nog schrik moet hebben.”

Lees ook... "Volgend seizoen is hij er niet meer": Ivan Leko verwacht vertrek van Rode Duivel bij Club Brugge

Volgens Mannaert is Club tegenwoordig minstens de evenknie van ploegen waartegen het vroeger al blij mocht zijn met een punt. Na de nieuwe Europese stunt wordt de lat daardoor automatisch weer wat hoger gelegd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 1-9 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over PSV - Club Brugge: 1-2 André Coenen André Coenen over 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen' André Coenen André Coenen over Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste André Coenen André Coenen over Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren" Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel SnellenEddy SnellenEddy over 'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi' Eldonte Eldonte over Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos Geert66 Geert66 over Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel jerrekvm jerrekvm over KV Kortrijk - KV Mechelen: 1-3 Veekaatje88 Veekaatje88 over Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved