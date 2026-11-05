Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'
Foto: © Photonews
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Geen twee zonder drie. Voor de derde opeenvolgende speeldag is er een speler van Club Brugge in geslaagd om in het team van de week terecht te komen van de UEFA. Voor de tweede keer op rij is het doelman Yann Sommer die zich in de galerij der groten weet te wurmen.

Yann Sommer is voorlopig dé statistische uitblinker onder de doelmannen in de Champions League. De Zwitser van Club Brugge was ook tegen PSV opnieuw belangrijk en voert na vier speeldagen het officiële reddingenklassement van de UEFA aan.

Derde keer op rij een speler van Club Brugge gelauwerd door UEFA

Sommer zit aan 27 reddingen en heeft daarmee een voorsprong van vijf op Stas Pokatilov van Sabah. Dominik Takáč en Tjark Ernst delen met twintig reddingen de derde plaats. Daarmee wordt ook meteen duidelijk dat hij van groot belang is. 

Qua expected goals en expected points is Club Brugge met dank aan hem ook enorm aan het overperformen, zo blijkt. En dat heeft Yann Sommer nu ook andermaal een stekje in het elftal van de week weten te gaan bezorgen.

Yann Sommer opnieuw doelman van de speeldag volgens de UEFA

Yann Sommer werd door de UEFA opgenomen in het elftal van de week van de UEFA Champions League. Hij werd zo bekroond voor zijn goede wedstrijd tegen PSV Eindhoven. Eerder kreeg hij die eer ook al tegen Lens. Die eindigde op 3-0, maar zonder doelman Sommer had het toch ook anders kunnen aflopen.

Op speeldag 2 stond er met Nicolo Tresoldi ook al een speler in het team van de week volgens de UEFA Champions League. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg - zijn marktwaarde kan er maar wel bij varen.

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