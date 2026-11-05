Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
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Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"
Foto: © Photonews

Anderlecht hield tegen Red Bull Salzburg niet alleen een mooie overwinning over aan de avond. Er waren ook zorgen om Jayden Onia-Seke, die na een pijnlijk contact niet meer verder kon. De jonge winger greep naar zijn onderrug en had duidelijk veel last.

Tot dat moment had Onia-Seke nochtans een sterke wedstrijd gespeeld. Hij was opnieuw dreigend en zette zijn spitsbroeders enkele keren uitstekend op weg naar een doelkans. Alleen konden die zijn voorbereidende werk niet afmaken.

Pijnlijk afscheid van het veld

Na het contact werd verder spelen onmogelijk. Onia-Seke moest naar de kant en viel bij zijn wissel wenend in de armen van coach Vitor Bruno.

De emoties maakten duidelijk hoeveel pijn hij op dat moment had. Onia-Seke nam plaats op de bank, maar ook daar sloeg hij meteen een hand voor de ogen.

Bruno weet niet hoe ernstig het is

Bruno reageerde na afloop op het pijnlijke beeld. “Hij had pijn. Hij is dat niet gewend en weet niet wat die pijn betekent: één dag, twee dagen, een week of meerdere weken?”

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De trainer kon dus nog geen duidelijkheid geven over de mogelijke afwezigheidsduur van zijn jonge speler. "Hij heeft dit soort voetbal nog niet veel meegemaakt. Misschien zelfs nog nooit. We moeten afwachten."

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