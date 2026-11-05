Ook zorgen bij Club Brugge: mist hij de topper tegen Anderlecht?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ook zorgen bij Club Brugge: mist hij de topper tegen Anderlecht?
Foto: © Photonews
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Jan Virgili moest woensdagavond kort na het halfuur geblesseerd naar de kant bij Club Brugge. De jonge Spaanse flankaanvaller begint daardoor aan een race tegen de klok met het oog op de topper van zondag tegen RSC Anderlecht.

Club Brugge zorgde woensdagavond opnieuw voor een stunt door op de vierde speeldag van de Champions League te winnen op het veld van PSV Eindhoven.

Blauw-Zwart kan zondag dan ook met een stevige dosis vertrouwen toewerken naar de topper tegen  Anderlecht in het Jan Breydelstadion.

Coach Ivan Leko dreigt voor die wedstrijd wel een belangrijke pion te moeten missen. Jan Virgili viel in Eindhoven namelijk uit met een blessure, iets na het halfuur.

Race tegen de klok voor Virgili

De 20-jarige Spanjaard werd tien minuten voor de rust vervangen door Félix Lemaréchal. Voor Virgili is het nu afwachten hoe ernstig de kwetsuur precies is en of hij tijdig fit geraakt voor de confrontatie met Anderlecht.

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De ernst van de blessure is voorlopig nog niet duidelijk. Club Brugge zal naar verwachting geen onnodige risico's nemen, zodat de flankaanvaller zijn probleem niet verder verergert.

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