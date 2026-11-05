Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler
Foto: © Photonews

Club Brugge heeft woensdagavond niet alleen drie bijzonder belangrijke punten gepakt in de Champions League, maar ook indruk gemaakt aan de andere kant van de grens. In Nederland wordt de zege bij PSV met gemengde gevoelens ontvangen. Vooral de efficiëntie van blauw-zwart en de dreiging in de omschakeling springen eruit.

PSV had grote delen van de wedstrijd het initiatief en verzamelde ook de meeste kansen, maar Club bleek veel koelbloediger op de momenten die ertoe deden. Nicolò Tresoldi en Carlos Forbs straften de Eindhovense fouten af, terwijl Yann Sommer aan de overkant een hoofdrol opeiste.

Bij De Telegraaf wordt bovendien meteen naar het bredere plaatje gekeken. “De Belgische kampioen harkt opnieuw heel kostbare punten binnen voor de strijd tussen Nederland en België op de UEFA-coëfficiëntenranking”, klinkt het. De krant wijst erop dat België inmiddels een stevige voorsprong heeft opgebouwd.

Forbs krijgt opvallend veel lof

Carlos Forbs wordt in Nederland uitgebreid besproken. De Portugese winger kende eerder geen geweldig avontuur bij Ajax, maar lijkt in Brugge helemaal open te bloeien. De Telegraaf noemt zijn snelheid een belangrijk wapen van Club en wijst erop dat blauw-zwart deze Champions League-campagne eerder ook al Inter en Lens wist te kloppen.

Ook bij het AD lag de nadruk voor rust vooral op Forbs. De Portugees was voortdurend gevaarlijk, al liet hij ook kansen liggen. Eerst schoot hij wild over, daarna botste hij op een sterke redding van Matej Kovar en later was zijn steekpass richting Tresoldi net te hard.

AD noemt Tresoldi dan weer een “levensgevaarlijke spits”. De aanvaller bewees dat ook opnieuw door Club op voorsprong te zetten en onderstreepte daarmee nogmaals hoe efficiënt de Bruggelingen kunnen zijn wanneer ze ruimte krijgen.

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‘Opnieuw verslikt in Belgische tegenstander’

De NOS vat het wedstrijdbeeld vrij scherp samen. PSV had de meeste kansen, maar “liep in het mes tegen de counterende Belgen”. Dat gevoel keert ook terug bij Voetbal International.

Daar luidde de titel veelzeggend: “Club Brugge bezorgt PSV volgende Belgische kater in de Champions League.” VI verwijst daarbij naar vorig seizoen, toen Union Sint-Gillis eveneens met een overwinning uit het Philips Stadion vertrok.

“PSV heeft zich in de Champions League opnieuw verslikt in een Belgische tegenstander”, schrijft VI. Volgens het blad slaagde de ploeg van Peter Bosz er simpelweg niet in om het veldoverwicht om te zetten in voldoende doelpunten.

Voor Club Brugge is dat misschien wel het grootste compliment uit Nederland. PSV had meer bal en meer kansen, maar blauw-zwart bleef overeind en sloeg toe wanneer het moest. Precies dat leverde opnieuw een Europese avond op waar ook over de grens nog lang over zal worden nagepraat.

3 reacties
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