Pijnlijke avond voor De Bruyne: Italiaanse media zijn bijzonder scherp

Napoli ging woensdagavond in de Champions League met 4-1 onderuit op het veld van Porto. Kevin De Bruyne startte in de basis, maar kon de nederlaag van zijn ploeg niet afwenden. De Italiaanse pers beoordeelt zijn prestatie als onvoldoende.

Kevin De Bruyne kreeg van Sky Sport Italia een score van 5,5 op 10. Ook Eurosport hield het bij hetzelfde rapportcijfer voor de Rode Duivel. "Met zijn vele loopacties vindt hij ruimte en helpt hij Napoli onder de druk van de tegenstander uit te voetballen", schrijft het Italiaanse medium.

"Wanneer hij zijn ploegmaats moet bedienen, ontbreekt het hem echter aan snelheid in zijn passing. Toch is hij betrokken bij een beslissend moment: zijn voorzet op Hojlund leidt uiteindelijk tot het doelpunt van McTominay."

Afgekeurd doelpunt en te weinig rendement

La Repubblica sprak over een "De Bruyne zonder glans". Ook Azzurissimo gaf de Belgische spelmaker een 5,5 op 10. "Hij scoort een doelpunt dat uiteindelijk wegens buitenspel wordt afgekeurd. Hij neemt deel aan het spel en zoekt de combinaties met zijn ploegmaats."

De Bruyne liet dus geregeld zijn technische kwaliteiten zien, maar kon zijn stempel onvoldoende drukken op een Napoli dat in Porto collectief tekortkwam. De Italianen kregen vier doelpunten om de oren en vertrekken zo met een duidelijke nederlaag uit Portugal.

Bij Corriere Azzurro klonk het iets milder. Daar kreeg KDB een 6 op 10. "Hij etaleert zijn voetballende klasse, maar zijn ingevingen krijgen te vaak geen vervolg. Geen van zijn ploegmaats slaagt erin om zijn initiatieven te benutten."





De Italiaanse kranten spreken niet van een dramatische prestatie van De Bruyne, maar zijn het er wel over eens dat Napoli in Porto te weinig bracht om aanspraak te maken op een resultaat. De volgende opdracht wacht zondagmiddag om 12.30 uur, wanneer Lazio op bezoek komt.