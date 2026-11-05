Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

Leicester City zit sportief én naast het veld in zwaar weer. De club die in 2016 nog tegen alle verwachtingen in kampioen van Engeland werd, ligt opnieuw onder vuur bij de eigen supporters. Aanleiding is een opvallende nieuwe samenwerking van shirtsponsor BC Game met de Russische contentmaakster Eva Elfie, die bekendstaat als internationale pornoster. Bij de Foxes Trust, de supportersvereniging van Leicester, is de maat stilaan vol.

BC Game is sinds het seizoen 2024-2025 de hoofdsponsor op het shirt van Leicester. Het online casinobedrijf kondigde deze week aan dat Elfie als ambassadrice aan de slag gaat. De promotievideo bij de aankondiging viel niet in goede aarde bij de supporters. Volgens de Foxes Trust past de samenwerking totaal niet bij het imago van Leicester als familieclub.

Supportersvereniging haalt hard uit naar sponsor

De Foxes Trust haalde in een bijzonder scherpe verklaring uit naar de club. Ze stelt dat Leicester met de keuze voor een gokbedrijf in 2024 al afstand nam van zijn waarden. Dat BC Game bovendien geen Britse goklicentie meer heeft en volgens de supportersvereniging vragen oproept over de herkomst van zijn financiering, maakt de situatie alleen maar erger. De combinatie met een bekende figuur uit de porno-industrie is voor hen de druppel.

De supportersvereniging waarschuwt dat zowel gokken als pornografie een schadelijke impact kunnen hebben, zeker op jongeren. “Is dit wie we nu zijn?”, vraagt ze zich af. Uit een enquête van de achterban blijkt dat 73 procent van de bevraagde fans negatief staat tegenover de samenwerking met BC Game. Slechts vijf procent is tevreden. De vereniging roept supporters dan ook op om bij de aankoop van een shirt te kiezen voor een exemplaar zonder het logo van de sponsor.

Twee degradaties maken de frustratie alleen maar groter

De controverse komt op een bijzonder slecht moment voor Leicester. Sinds de samenwerking met BC Game is de club sportief diep weggezakt. Na twee opeenvolgende degradaties staat Leicester inmiddels in League One, het derde niveau van Engeland. Vorig seizoen kreeg de club bovendien zes punten aftrek wegens het overtreden van de financiële regels. Na dertien wedstrijden staat Leicester tiende, met vijf overwinningen, vier gelijke spelen en vier nederlagen.



In 2024 verdedigde CEO Susan Whelan de overeenkomst nog als een belangrijke commerciële opportuniteit om na de terugkeer naar de Premier League opnieuw te kunnen investeren in een competitieve ploeg. Twee degradaties later is het enthousiasme bij de achterban ver te zoeken. Voor de supporters is de nieuwe samenwerking van hun shirtsponsor vooral een zoveelste teken dat de club steeds verder afdrijft van de waarden waarmee Leicester ooit zo geliefd werd.