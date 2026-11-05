Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

Man van de match in de wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Club Brugge werd voor de UEFA Joaquin Seys. De 21-jarige West-Vlaming was zelf de koning te rijk met de trofee die hij kreeg, de analisten voorspellen hem andermaal een enorm grote toekomst.

Joaquin Seys werd de man van de match volgens de UEFA na een knappe 1-2 zege van Club Brugge bij PSV Eindhoven. De rots in de branding verdedigde heel sterk en deed ook aanvallend van zich spreken met twee assists.

Een grote toekomst voor Joaquin Seys op komst?

“Ik had al heel graag eens eentje gewild op mijn kast zoals deze. Dat ik hem nu mag meenemen naar huis is een supergevoel, samen met de overwinning. Leuk dat ik in beide goals betrokken kan zijn, maar vooral goed dat we de drie punten mee kunnen pakken naar huis.”

“We zijn heel goed begonnen aan de campagne”, aldus Joaquin Seys in gesprek met VTM2. “Het was een duel met veel intensiteit en we hebben de ruimtes heel goed benut. Dat we ook wat kansen misten? Dat maakt uiteindelijk niet uit.”

Waar gaat Joaquin Seys eindigen?

Rest de vraag: waar eindigt dit voor de jonge Seys? Zowel verdedigend als aanvallend was hij heel erg sterk. “Waar hij gaat eindigen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval bij een topclub”, analyseerde Timmy Simons. “Die kunnen ze bij elke grote club gebruiken.”

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“Hij is in alle aspecten van het voetbal goed: de juiste mindset en hij kan overal meedraaien.” Waarop Marc Degryse meteen de Premier League opperde: “Hij heeft er alle kwaliteiten voor: het loopvermogen, de sprints, het volume, … Hij duikt op de juiste plaatsen op en geeft ook goede hoekschoppen en assists, met overzicht. Verdedigend is hij niet te pakken op snelheid.”