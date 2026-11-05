PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge

Peter Bosz kon zijn ontgoocheling na de 1-2-nederlaag van PSV tegen Club Brugge moeilijk verbergen. De Nederlandse trainer vond dat zijn ploeg lange tijd de betere was, maar zag hoe blauw-zwart met een doelpunt van Carlos Forbs de overwinning uit Eindhoven meenam.

Volgens Bosz had PSV de wedstrijd nochtans grotendeels onder controle. Zijn spelers creëerden heel wat mogelijkheden en zetten Club Brugge onder druk. Toch liep het helemaal verkeerd. "De 2-1 kwam eigenlijk uit het niets", vertelde hij na afloop volgens de officiële website van PSV.

Forbs bezorgde PSV grote problemen

Vooral Carlos Forbs bleek een bijzonder lastig te bestrijden tegenstander. De Portugees profiteerde meermaals van de ruimte achter de Nederlandse verdediging en maakte uiteindelijk het winnende doelpunt. Bosz gaf toe dat zijn ploeg onvoldoende antwoorden vond op zijn snelheid. "De 2-1 kwam eigenlijk uit het niets. Daarna kantelde de wedstrijd."

Opvallend genoeg had Bosz niet overwogen om linksachter Filip Kostic vroegtijdig te vervangen. Sergiño Dest naar de andere flank verhuizen zou volgens hem te veel veranderingen veroorzaken, terwijl Mauro Júnior weghalen van het middenveld de balans zou verstoren. De trainer hield daarom vast aan zijn oorspronkelijke keuzes.

Bosz wijst op pijnlijke verdedigende fouten

Toch was Bosz bijzonder kritisch voor de manier waarop PSV de tegendoelpunten incasseerde. Vooral bij de beslissende treffer stond zijn restverdediging volgens hem helemaal verkeerd opgesteld. Dat moet al georganiseerd worden wanneer zijn ploeg nog in balbezit is.

"We hebben een groot aantal kansen niet benut en organiseren het achterin zelf niet goed, met name bij de tweede tegentreffer. Dat is een schoolvoorbeeld van restverdediging. Die moet je al organiseren op het moment dat je de bal hebt, niet pas wanneer je hem verliest. We zetten daarin stappen, maar het is nog niet goed genoeg", zegt hij.

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De nederlaag komt hard aan bij PSV, dat na vier Champions League-wedstrijden op vier punten blijft steken. Bosz weigert echter om de strijd om de volgende ronde al op te geven. Hij benadrukte dat er nog vier wedstrijden op het programma staan en dat zijn ploeg daarin nog voldoende punten kan verzamelen.

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