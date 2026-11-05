"Rot op!": Serieuze clash tussen Kevin De Bruyne en ploegmaat bij Napoli

Napoli beleefde een bijzonder pijnlijke avond tegen Porto. Tijdens de 4-1-nederlaag liep de frustratie hoog op, met een woordenwisseling tussen Kevin De Bruyne en Lorenzo Lucca als opvallend moment.

Een fragment van de wedstrijd gaat intussen stevig rond op sociale media. Daarop lijkt te zien hoe Lorenzo Lucca na een mislukte Napoli-poging naar Kevin De Bruyne roept: "Why are you talking? Fuck off!" ("Waarom praat je? Rot op!").

De scherpe reactie van de Italiaanse spits viel in een wedstrijd waarin Napoli nauwelijks grip kreeg op Porto. De ploeg van Massimiliano Allegri kreeg vier doelpunten om de oren en moest de partij ook met tien man uitspelen na een rode kaart.

Napoli komt nog langszij, maar Porto slaat hard toe

Porto had al vroeg de leiding genomen via Jan Bednarek, die in de 11e minuut raak trof. Napoli knokte zich nog voor rust terug in de wedstrijd: Scott McTominay maakte er in de 43e minuut 1-1 van.

Na de pauze kantelde het duel echter volledig in het voordeel van de Portugezen. Gabri Veiga bracht Porto in de 71e minuut opnieuw op voorsprong, waarna Jakub Kiwior (80e) en Samu Aghehowa (90e) de score verder uitdiepten tot 4-1.

De Bruyne vindt geen opening

Kevin De Bruyne begon in de basis en bleef de volledige negentig minuten op het veld, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. De Rode Duivel vond te weinig ruimte om het verschil te maken tegen een sterk Porto.



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Lucca kwam pas negen minuten voor tijd in de ploeg, op een moment dat Napoli al tegen een 3-1-achterstand aankeek. De aanvaller kon het tij niet meer keren, maar liet met zijn uithaal richting De Bruyne wel een pijnlijk beeld na van de oplopende frustraties bij Napoli.