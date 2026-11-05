RSCA Futures duwen Lierse verder de put in: supporters hebben het gehad en eisen ontslag

De onvrede bij Lierse neemt steeds grotere proporties aan. Na de nederlaag tegen Jong Gent volgde woensdag een nieuwe dreun tegen een beloftenteam. RSCA Futures won met 1-0 en boekte daarmee zijn eerste competitiezege van het seizoen. Voor de meegereisde Lierse-supporters was dat de druppel: na afloop klonk luidkeels “Arno buiten”, gericht aan trainer Arno Van den Abbeel.

Het was nochtans de bedoeling om in Brussel een reactie te tonen na de eerdere misstap. Daar kwam weinig van in huis. Lierse keek na negentien minuten al tegen een achterstand aan, nadat De Smet onder de bal doorging en Olinga kon scoren. De Pallieters probeerden nog terug te komen, maar misten de scherpte om de achterstand weg te werken.

Zelfs de eerste zege van RSCA Futures komt tegen Lierse

Na de rust voerde Lierse de druk op. Dwomoh en El Touile testten doelman Timmerman, terwijl ook De Vos nog een poging ondernam. Het leverde geen gelijkmaker op. De avond werd bovendien nog donkerder door de blessure van Wout De Buyser, die met een ontwrichte schouder naar het ziekenhuis moest.

De cijfers tonen hoe groot het probleem intussen is. Lierse maakte in negen competitiewedstrijden amper zeven doelpunten en is daarmee de minst productieve ploeg van de Challenger Pro League. In het klassement staat geel-zwart met acht punten op de twaalfde plaats.

De voorsprong op de onderste regionen is dus bijzonder klein. Twee opeenvolgende nederlagen tegen beloftenteams hebben de sportieve crisis alleen maar verder aangewakkerd.

Supporters laten hun ongenoegen duidelijk blijken



Na het laatste fluitsignaal trokken de spelers en de technische staf naar de meegereisde aanhang. Van een verzoenend gesprek was nauwelijks sprake. De supporters maakten hun ongenoegen over de prestaties en de positie van de trainer duidelijk. Het geroep om het vertrek van Van den Abbeel maakte duidelijk dat het vertrouwen bij een deel van de achterban zwaar is aangetast.