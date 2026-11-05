Schmeichel lyrisch over Rode Duivel na stunt: "Het was fantastisch"

Manchester United beleefde dinsdagavond een bijzonder spectaculaire Champions League-avond tegen AS Roma. De Engelse topclub knokte zich terug van een 0-2-achterstand en won uiteindelijk met 3-2. Volgens clublegende Peter Schmeichel speelde Rode Duivel Youri Tielemans een cruciale rol in die ommekeer.

United leek opnieuw op weg naar een pijnlijke nederlaag nadat Matías Soulé en Donyell Malen de Italianen al vroeg op een dubbele voorsprong hadden gezet. Na rust zorgden Bruno Fernandes en Matheus Cunha echter voor een spectaculaire comeback. Tielemans viel in de 51e minuut in voor de geblesseerde Carlos Baleba en maakte meteen indruk.

Schmeichel onder de indruk van Tielemans

"Maar toen kwam Youri Tielemans op het veld en veranderde hij de wedstrijd", vertelde Schmeichel bij CBS Sports. "Dit is het beste wat ik hem voor Manchester United heb zien spelen en ik ben ontzettend blij voor hem."

De voormalige doelman was vooral onder de indruk van het leiderschap van de Belg. "Hij kwam op dat middenveld en stuwde de ploeg vooruit. Hij was een leider. Het was fantastisch om te zien", klonk het bijzonder enthousiast.

Mogelijk kantelpunt voor Manchester United

Schmeichel hoopt dat de overwinning ook het keerpunt wordt voor de ploeg van Michael Carrick, die al negen wedstrijden op rij niet meer had gewonnen. "Voor mij kan dit een belangrijk kantelpunt zijn. Die spelers hebben nu gevoeld wat het betekent om voor Manchester United te spelen tijdens zulke grote Europese avonden."



Ook Tielemans zelf was na afloop bijzonder opgelucht. "Er stond veel druk op Carrick en zo betalen we hem terug: met zo'n comeback, veel karakter en strijdlust", vertelde de Rode Duivel. De voormalige Anderlecht-speler hoopt dat zijn ploeg die mentaliteit de komende weken kan vasthouden.