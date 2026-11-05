Speler Union SG hoopt op selectie voor Rode Duivels

Speler Union SG hoopt op selectie voor Rode Duivels
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise trekt met vertrouwen naar Galicië voor het Europa League-duel met Celta Vigo. Coach David Hubert en middenvelder Kamiel Van de Perre blikten vooruit op de Spaanse opdracht en gaven ook een update over de ziekenboeg.

Met zeven punten uit negen staat Union Saint-Gilloise er uitstekend voor in Europa. De Brusselaars reizen dan ook met een goed gevoel af naar Vigo. “Ik voel me goed en de ploeg voelt zich goed”, vertelde Kamiel Van de Perre op de persconferentie.

De middenvelder legt de lat hoog. “Zonder mijn fout tegen Real Sociedad hadden we negen op negen gehad. Maar die zesde plaats is verdiend. We willen elke wedstrijd winnen en mikken op de top acht.”

Opnieuw een Spaanse tegenstander voor Union

Na Real Sociedad wacht met Celta Vigo opnieuw een Spaanse tegenstander. Van de Perre verwacht een wedstrijd waarin beide ploegen initiatief zullen willen nemen. “Het is, net als wij, een team dat sterk is aan de bal. Ik verwacht spektakel.”

De prestaties van Van de Perre doen al maanden speculeren over een mogelijke voorselectie bij de Rode Duivels. Zelf probeert hij zich daar niet door te laten meeslepen. “Natuurlijk hoop ik op een oproep, maar ik focus me daar niet echt op. Ik probeer gewoon in elke match het beste van mezelf te geven. Het is geen obsessie.”

Hubert verwacht een hongerig Celta Vigo

De sfeer rond de ploeg is positief, al wil Hubert die verwachtingen vooral als een gevolg van het geleverde werk zien. “Er zijn verwachtingen en dat is positief. Ze komen voort uit onze prestaties. Dat geeft vertrouwen, maar we weten ook wat we allemaal moeten doen en wat nodig is om dat niveau te halen.”

Een eenvoudige avond wordt het volgens de Union-trainer allerminst. Celta Vigo beschikte tot vorig weekend over de beste defensie van La Liga. “Het is een solide ploeg die weinig weggeeft. Ze verloren afgelopen weekend, spelen thuis en moeten punten pakken. Ik denk niet dat ze zullen rekenen.”

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