STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub
Foto: © Photonews

Hoogtijden doen beleven voor de Belgische coëfficiënt? Dat was het doel voor KAA Gent, RSC Anderlecht, Union SG en STVV op donderdagavond in de Europa League en de Conference League. STVV speelde in eigen huis tegen Brann Bergen en dat werd een belangrijk en zwaar duel.

STVV wilde na een geweldige 6 op 6 in de Conference League ook op speeldag 3 uitpakken met een knappe prestatie in eigen huis tegen de Noorse topclub Brann Bergen. En dat deed het onder interim-coach Sepp De Roover na het ontslag van De Meyer.

STVV meteen na rust op voorsprong tegen Brann Bergen

Na een povere eerste helft gingen STVV en Brann rusten met een logische 0-0-stand. STVV had twee goede kansen, Brann Bergen amper eentje. Soelle Soelle zag een schot nipt naast gaan, terwijl Shinkawa kort voor de rust op een knappe redding van Nilsen botste.

Brann had dan wel het meeste balbezit, maar puurde daar geen enkele échte kans uit. Meteen na de koffie bracht Ishiwatari in twee keer het leer voorbij doelman Nilsen: 1-0 en De Kanaries op rozen. Aan de Noren om te komen.

Ongeslagen status, maar wel pijnlijk puntenverlies voor STVV

Dat deden ze wel en Kokubo en Pupe moesten een aantal keren de meubelen redden. Een kwartier voor tijd was het dan alsnog 1-1, toen Mathisen een voorzet van Ingason knap in doel wist te mikken. Een kwartier voor tijd zo alles te herdoen.


Gescoord werd er niet meer en zo slaagde STVV er niet in om in eigen huis te winnen. Met 7 op 9 doen ze wel opnieuw een zaakje richting de top-24 in de Conference League en blijven ze bovendien ook ongeslagen in Europa.

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