Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak
Foto: © photonews

RC Lens heeft woensdagavond een van de zwartste avonden uit zijn geschiedenis beleefd. De Franse club ging in eigen huis met maar liefst 1-9 onderuit tegen Como in de Champions League. Trainer Yannick Cahuzac sprak na afloop van een regelrechte vernedering, maar weigert ondanks de enorme afgang op te geven.

De ploeg van Thorgan Hazard, die in de basis stond, werd volledig overklast door de Italianen. Bij de rust stond het al 0-3, waarna de bezoekers nog zes keer scoorden. Ook voormalig Union-spits Franjo Ivanovic kon het verschil niet maken. Lens leed zo de zwaarste nederlaag uit zijn geschiedenis.

Cahuzac spreekt van vernedering

"Het enige woord dat bij me opkomt, is vernedering", reageerde Cahuzac na afloop volgens Lensois.com. De trainer zocht niet naar excuses voor de dramatische prestatie. "We zijn volledig door de mand gevallen. We zullen met elkaar moeten praten en opnieuw wat trots moeten tonen."

De Fransman erkende dat zijn ploeg op alle vlakken tekort was geschoten. "Het is moeilijk uit te leggen, zeker zo kort na de wedstrijd." Volgens Cahuzac ging er bovendien veel meer fout dan alleen het tactische plan. Hij wil de komende dagen met zijn spelers bespreken wat er precies misliep.

Trainer weigert handdoek in de ring te gooien

Ondanks de historische nederlaag denkt Cahuzac er niet aan om op te stappen. "Als men denkt dat ik ga opgeven, dan kent men mij slecht. Integendeel, we zullen het hoofd weer oprichten en vooruitgaan", verklaarde hij.


De druk op de trainer neemt intussen stevig toe. Lens verloor eerder in de Champions League ook al met 0-3 van Club Brugge. Zondag wacht bovendien een bijzonder lastige competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille. Cahuzac beseft dat zijn spelers dan een compleet ander gezicht moeten tonen.

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