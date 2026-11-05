United-trainer ligt zwaar onder vuur, maar Tielemans maakt na spektakelzege één ding duidelijk

Manchester United boog in de Champions League een 0-2-achterstand tegen AS Roma nog om tot een 3-2-zege. Youri Tielemans viel in en sprak nadien duidelijke steun uit voor coach Michael Carrick, die onder zware druk staat op Old Trafford.

Manchester United heeft tegen AS Roma een avond beleefd die mogelijk nog lang zal nazinderen. De Red Devils keken bij de rust tegen een dubbele achterstand aan, maar trokken de Champions League-wedstrijd uiteindelijk alsnog naar zich toe: 3-2. Voor Youri Tielemans was het ook een moment om zijn vertrouwen in trainer Michael Carrick publiek te bevestigen.

De Engelse coach ligt al een tijd onder vuur na een moeizame seizoensstart. Tielemans ziet echter vooral een groep die de verantwoordelijkheid moet opnemen. De Rode Duivel kreeg dinsdagavond opnieuw geen basisplaats, maar leverde na zijn invalbeurt wel zijn aandeel in de comeback.

"We moeten voor hem én voor de club vechten"

Na afloop verwees Tielemans naar de druk die op Carrick rust. "Er is veel druk op hem geweest. Zo kunnen wij iets terugdoen voor wat hij ons brengt: met een comeback als deze, door karakter en strijdlust te tonen", vertelde de middenvelder van Manchester United.

Op de vraag of deze overwinning de job van Carrick kan redden, wilde Tielemans niet speculeren. Hij legde de nadruk bij de spelersgroep: "Het enige wat wij kunnen doen, is achter hem blijven staan, voor hem vechten en voor de club."

Tielemans helpt United na rust aan de ommekeer

De Belg kwam in de ploeg nadat Carlos Baleba geblesseerd moest afhaken. Manchester United had bij de rust nochtans weinig reden tot optimisme. Matias Soulé en Donyell Malen bezorgden Roma een 0-2-voorsprong, maar na de pauze kantelde het duel volledig.



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Bruno Fernandes bracht United via de stip opnieuw in de wedstrijd. Matheus Cunha maakte het werk vervolgens af met twee late treffers. Tielemans bracht op het middenveld energie en duelkracht, en hielp zijn ploeg zo om opnieuw grip op de wedstrijd te krijgen.

Carrick speelde een rol in zijn komst

Voor Tielemans blijft het voorlopig een lastig eerste seizoen bij Manchester United. De voormalige speler van Aston Villa streek afgelopen zomer neer op Old Trafford, mede omdat Carrick sterk aandrong op zijn komst. Een vaste plaats in de basis wist hij voorlopig nog niet af te dwingen.

Ook de tegenvallende resultaten van United maakten zijn aanpassing er niet eenvoudiger op. Toch liet Tielemans eerder al verstaan dat hij in Carrick gelooft. In een gesprek met TNT Sports vertelde hij dat de coach een reden was om voor Manchester te kiezen. Hij pleitte toen tegelijk voor rust binnen de club, omdat een plotse trainerswissel volgens hem meer problemen kan creëren dan oplossen.

Carrick sprak na de zege tegen Roma op zijn beurt lovend over de ex-speler van Anderlecht. De trainer erkende dat Tielemans niet de start kende waarop hij had gehoopt, mede door de moeilijke periode van het team. Hij roemde wel diens persoonlijkheid, karakter en vermogen om meteen in een lastige wedstrijd te stappen. Carrick gaf ook aan dat hij de aanwezigheid van de Belg binnen de groep erg waardeert.

Volgende test tegen Aston Villa

De overwinning tegen Roma wist de problemen van Manchester United niet uit, maar kan wel een kantelpunt worden. Zeker nu Baleba met een blessure kampt, lonkt er mogelijk een grotere rol voor Tielemans in de komende weken.

De volgende opdracht krijgt voor de Rode Duivel meteen een extra lading. Manchester United neemt het dan op tegen Aston Villa, de club waarvoor Tielemans eerder uitkwam.