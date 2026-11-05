"Volgend seizoen is hij er niet meer": Ivan Leko verwacht vertrek van Rode Duivel bij Club Brugge

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat vanuit Philips Stadion
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"Volgend seizoen is hij er niet meer": Ivan Leko verwacht vertrek van Rode Duivel bij Club Brugge
Foto: © Walfoot.be
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Ivan Leko genoot van de Champions League-zege van Club Brugge op het veld van PSV, maar besefte ook dat het dubbeltje evengoed de andere kant had kunnen opvallen. De Brugse coach verwacht intussen dat Joaquin Seys komende zomer een transfer maakt.

Club Brugge heeft een belangrijke 1-2-overwinning geboekt op het veld van PSV Eindhoven in de Champions League. Blauw-zwart pakte daarmee negen punten op twaalf en staat voorlopig negende, op een plaats die recht geeft op de play-offs.

Nicolo Tresoldi en Carlos Forbs maakten het verschil voor de Bruggelingen, die vooral na de rust onder zware druk kwamen te staan. Ivan Leko was na afloop dan ook eerlijk over het wedstrijdverloop. "Het was zoals in een casino. Ik denk dat we ons geluk hebben verdiend. PSV is een machine die wedstrijden wint, een ploeg waar ik graag naar kijk."

Leko zag PSV kansen genoeg creëren

Hoewel Club Brugge drie punten meenam uit Eindhoven, wilde Leko de vele mogelijkheden van de thuisploeg niet minimaliseren. PSV bracht de Brugse defensie in de tweede helft geregeld in verlegenheid.

"Ik zou zeggen dat het een verdiende overwinning is. We hadden meer schoten, al waren zij in de tweede helft gevaarlijker. Ze hadden drie of vier keer kunnen scoren, dus we moeten heel tevreden zijn met wat we hebben."

De Kroaat was niet verrast door de aanpak van PSV. Hij wist vooraf dat er ruimte zou liggen voor Brugse omschakelingen, waarvan zijn ploeg ook gebruikmaakte.

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Geen rekenwerk richting top acht

Met negen punten is Club Brugge goed op weg naar de tussenronde, maar Leko wil nog niet vooruitblikken naar een mogelijke plaats in de top acht. "Je hebt Arsenal, Bayern en noem maar op. Je moet gewoon zien hoe ze in het weekend spelen en daarvan genieten."

De trainer wil vooral dat zijn spelers deze Europese avonden beleven. "Voor elke wedstrijd zeg ik tegen mijn spelers dat ze alles moeten geven en mooie herinneringen moeten maken. Wat moet gebeuren, zal gebeuren." Met Liverpool als volgende tegenstander wacht opnieuw een mooi affiche.

Joaquin Seys op weg naar de Premier League?

Leko had na de wedstrijd ook lovende woorden voor Rode Duivel Joaquin Seys. De coach ziet in de 21-jarige flankverdediger een speler die klaar is voor een grote stap.

"Ik weet wie ik train. Met zijn kwaliteiten en mentaliteit zal die jongen bij een grote Premier League-club terechtkomen. Hij kan naar binnen komen, de bal bijhouden, mee aanvallen en verdedigen. Dat is een profiel dat moeilijk te vinden is op de transfermarkt. En hij is nog maar 21. Volgend seizoen is hij hier niet meer. Al weet je nooit in het voetbal."

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