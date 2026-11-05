Zijn kennersoog is er zeker van: Jayden Onia-Seke (Anderlecht) wordt wereldtop

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Zijn kennersoog is er zeker van: Jayden Onia-Seke (Anderlecht) wordt wereldtop
Foto: © Photonews
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Jayden Onia Seke is amper zeventien, maar zijn status bij Anderlecht is ondertussen bijzonder duidelijk. Paars-wit laat de flankaanvaller niet naar het WK U17 trekken, omdat hij belangrijk is voor de A-ploeg. Zijn ontdekker Etienne Van Steenwinckel kijkt daar niet van op. Hij voorspelt zelfs een toekomst bij een buitenlandse topclub, net zoals Jérémy Doku.

Van Steenwinckel, jarenlang jeugdscout bij Anderlecht en tegenwoordig actief bij Beerschot, ontdekte Onia Seke toen die amper vijf jaar oud was. Dat gebeurde op een bescheiden gewestelijk toernooi in Peutie. “Ik zag direct dat hij iets speciaals had. Twee voetjes, een goede balbehandeling, aangeboren techniek, snelheid en een schitterende mentaliteit. Die jongen had het volledige pakket", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Van vijfjarige in Peutie naar vaste waarde bij Anderlecht

De scout bracht hem uiteindelijk naar Neerpede, waar Onia Seke een uitnodiging kreeg voor een talentdag. Van Steenwinckel had eerder ook al namen als Nathan De Cat, Mika Godts en Julien Duranville ontdekt en richting paars-wit geloodst. De zeventienjarige winger werd op 16 augustus 2024 bovendien de jongste speler ooit in het Belgische profvoetbal. Hij debuteerde bij de Futures op amper 15 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Afgelopen zomer kreeg hij onder Vitor Bruno ook zijn kans bij de eerste ploeg. In de Europese wedstrijden maakte hij meteen indruk en na onderhandelingen verlengde hij zijn contract tot 2029. Nadien verdween hij wat uit beeld door de komst van verschillende nieuwe flankaanvallers, maar hij bleef hard werken en dook ook vaker de fitnesszaal in om fysiek sterker te worden.

Ontdekker ziet gelijkenissen met Doku

Volgens Van Steenwinckel is Onia Seke ondertussen opnieuw helemaal op de goede weg. Hij vindt dat de jonge winger meer brengt dan verschillende nieuwkomers en verwijst naar diens aandeel in de eerste twee doelpunten tegen Westerlo. “Hij is nog niet klaar om altijd alles te spelen, maar heb je die eerste twee goals gezien? Hij was het die ze opzette.”

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De ontdekker twijfelt dan ook niet aan het potentieel van zijn voormalige jeugdspeler. “Ik zie hem net als Doku bij een buitenlandse topclub belanden.”

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