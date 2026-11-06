🎥 Fans zetten circusmuziek op tijdens match om eigen spelers uit te lachen

De aanhang van Valenciennes is de sportieve malaise meer dan beu. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Orléans lieten de supporters donderdagavond circusmuziek door het stadion schallen, terwijl hun ploeg al vroeg tegen een achterstand aankeek.

De supporters van Valenciennes zoeken steeds opvallendere manieren om hun onvrede duidelijk te maken aan de spelersgroep, de trainer en het bestuur. De situatie bij de Franse club zorgt al weken voor frustratie op de tribunes.

Donderdagavond kreeg dat protest een bijzonder cynische vorm. Valenciennes, vijftiende in de Franse derde afdeling, ontving nummer veertien Orléans in een rechtstreeks duel onderin het klassement. De thuisfans zetten daarbij ... circusmuziek op, duidelijk bedoeld als boodschap voor de eigen spelers.

In een halfleeg stadion klonk de muziek na ongeveer een halfuur, op een moment dat VAFC met 0-1 achterstond. Veel effect had het niet: amper vijf minuten later verdubbelde Orléans zijn voorsprong.

Cynisch protest van Valenciennes-fans

Na de rust toonde Valenciennes wel veerkracht. De thuisploeg knokte zich na het uur terug in de wedstrijd en sleepte alsnog een punt uit de brand: 2-2. Het leverde een teken van karakter op, maar de zorgen rond de ploeg verdwijnen daarmee niet.

Valenciennes was jarenlang een vaste waarde in de Ligue 2, maar dreigt nu verder weg te zakken. De club won slechts één van zijn laatste tien competitiewedstrijden en moet dit seizoen vooral naar beneden kijken. Een terugkeer naar de tweede Franse klasse lijkt voorlopig ver weg, terwijl het behoud in de derde afdeling alle aandacht opeist.



