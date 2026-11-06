België zet Nederland op een steeds grotere achterstand

De Belgische clubs blijven indruk maken op het Europese toneel. Na opnieuw een sterke midweek staat ons land stevig op de zevende plaats van de UEFA-coëfficiëntenranking. De kloof met Nederland wordt steeds groter, maar de ambities reiken inmiddels verder. België wil op termijn de zesde plaats van Portugal overnemen en daar ligt nog behoorlijk wat werk.

De voorbije Europese speeldag leverde België 1.600 coëfficiëntenpunten op. Club Brugge, Anderlecht en Union wonnen hun wedstrijden, terwijl KAA Gent en STVV een gelijkspel behaalden. Daarmee bleven alle vijf de Belgische vertegenwoordigers ongeslagen. Alleen Portugal deed het met 1.800 punten nog beter.

Nederland steeds verder uit beeld

De evolutie tegenover vorig seizoen is opvallend. Toen sloot België de campagne nog af op de achtste plaats, met een achterstand van 5.679 punten op Nederland en 10.916 op Portugal. Inmiddels hebben de Belgen hun noorderburen achter zich gelaten. De voorsprong op Nederland bedraagt ondertussen 7.655 punten.

De strijd om de zesde plaats is een ander verhaal. Portugal staat nog altijd 5.100 punten voor België, maar de kloof is wel een stuk kleiner geworden. De komende Europese speeldagen worden dus bijzonder belangrijk. Het verschil kan nog verder slinken, al blijft Portugal voorlopig aan de goede kant van de streep.

Portugal heeft meer ijzers in het vuur

De Portugezen konden deze week rekenen op sterke prestaties van Porto, Sporting, Benfica en zelfs het kleinere Torreense. Porto versloeg Napoli, Sporting haalde het van Shakhtar Donetsk en Benfica blijft foutloos in de Europa League. Alleen Braga liet punten liggen tegen Aarhus.

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Toch is er ook voor België reden tot optimisme. Alle vijf de clubs staan momenteel in de top 24 van hun respectieve League Phase-klassementen. Bij Portugal is Porto voorlopig de enige ploeg die daarbuiten valt. Als de Belgische vertegenwoordigers hun Europese parcours kunnen verlengen, liggen er nog heel wat kansen om de achterstand op de Portugezen te verkleinen. De strijd om plaats zes is dus nog lang niet beslist.