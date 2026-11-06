Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

Bondscoach Sven Vermant heeft zijn selectie voor het WK U17 in Qatar bekendgemaakt. Door de beslissing van Anderlecht ontbreken enkele verwachte namen, al reist er toch één jonge doelman van paars-wit mee.

De Belgische U17-selectie vertrekt deze maand naar Qatar voor het WK, dat van 19 november tot 13 december wordt gespeeld. Bondscoach Sven Vermant moest bij zijn kernvorming rekening houden met een opvallende afwezigheid: Anderlecht gaf meerdere van zijn jeugdspelers geen toestemming om met de nationale ploeg mee te reizen.

Anderlecht-spelers ontbreken in selectie

De beslissing van paars-wit zorgde deze week voor heel wat discussie in het Belgische voetbal. De Belgische voetbalbond was niet opgezet met de houding van de recordkampioen, maar kon weinig ondernemen. Het WK U17 valt immers niet binnen een officiële FIFA-interlandperiode.

Daardoor ontbreken onder meer Jayden Onia Seke, Noa Ojea en Joshua Nga Kana in de selectie van Vermant. Het gaat om spelers die normaal gezien kandidaten waren om een rol van betekenis te spelen bij de jonge Duivels.

Dierckx en Driessen moeten mee het verschil maken

Ondanks die afwezigen beschikt België nog steeds over een beloftevolle groep. Xander Dierckx van Antwerp kreeg wel groen licht van zijn club. De middenvelder komt regelmatig aan spelen toe in de Jupiler Pro League en brengt dus al de nodige ervaring mee naar Qatar.

Ook Jelle Driessen, een van de opvallende talenten bij Jong Genk, behoort tot de selectie. Opmerkelijk: er zit alsnog een Anderlecht-speler in de kern. Mattis Seghers, doelman bij de jeugd van paars-wit, mag wel deelnemen.





Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland als tegenstanders

Hij speelt niet voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar traint geregeld mee met de A-kern. België neemt het in de groepsfase van het WK U17 op tegen Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland. De jonge Duivels zullen zich zonder een aantal vertrouwde namen moeten tonen op het wereldtoneel.