Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bondscoach Sven Vermant heeft zijn selectie voor het WK U17 in Qatar bekendgemaakt. Door de beslissing van Anderlecht ontbreken enkele verwachte namen, al reist er toch één jonge doelman van paars-wit mee.

De Belgische U17-selectie vertrekt deze maand naar Qatar voor het WK, dat van 19 november tot 13 december wordt gespeeld. Bondscoach Sven Vermant moest bij zijn kernvorming rekening houden met een opvallende afwezigheid: Anderlecht gaf meerdere van zijn jeugdspelers geen toestemming om met de nationale ploeg mee te reizen.

Anderlecht-spelers ontbreken in selectie

De beslissing van paars-wit zorgde deze week voor heel wat discussie in het Belgische voetbal. De Belgische voetbalbond was niet opgezet met de houding van de recordkampioen, maar kon weinig ondernemen. Het WK U17 valt immers niet binnen een officiële FIFA-interlandperiode.

Daardoor ontbreken onder meer Jayden Onia Seke, Noa Ojea en Joshua Nga Kana in de selectie van Vermant. Het gaat om spelers die normaal gezien kandidaten waren om een rol van betekenis te spelen bij de jonge Duivels.

Dierckx en Driessen moeten mee het verschil maken

Ondanks die afwezigen beschikt België nog steeds over een beloftevolle groep. Xander Dierckx van Antwerp kreeg wel groen licht van zijn club. De middenvelder komt regelmatig aan spelen toe in de Jupiler Pro League en brengt dus al de nodige ervaring mee naar Qatar.

Ook Jelle Driessen, een van de opvallende talenten bij Jong Genk, behoort tot de selectie. Opmerkelijk: er zit alsnog een Anderlecht-speler in de kern. Mattis Seghers, doelman bij de jeugd van paars-wit, mag wel deelnemen.

Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland als tegenstanders

Hij speelt niet voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar traint geregeld mee met de A-kern. België neemt het in de groepsfase van het WK U17 op tegen Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland. De jonge Duivels zullen zich zonder een aantal vertrouwde namen moeten tonen op het wereldtoneel.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
België

Meer nieuws

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

07:40
De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

21:20
Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

07:20
Van Anderlecht en Antwerp terug naar Stayen: Jonas De Roeck krijgt nieuwe kans bij STVV

Van Anderlecht en Antwerp terug naar Stayen: Jonas De Roeck krijgt nieuwe kans bij STVV

06:42
Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen Reactie

Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

06:00
Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

19:20
Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

23:50
2
Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

23:40
Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

23:20
Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

23:05
Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

22:40
STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

22:54
Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Reactie

Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land"

22:20
4
Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij" Reactie

Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"

21:40
Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

22:00
7
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

20:40
Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

21:00
KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

20:42
6
Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

20:10
4
LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

20:20
Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

20:00
Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

19:40
Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

19:10
Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

19:00
Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

18:35
Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

18:50
"Bruno speelde carrousel en pakte de flosj, dus hij mag nog een rondje doen ... Maar het is gedaan"

"Bruno speelde carrousel en pakte de flosj, dus hij mag nog een rondje doen ... Maar het is gedaan"

18:20
1
Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"

Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"

16:20
5
Davy Roef kan donderdag wereldrecord op zijn naam hebben staan

Davy Roef kan donderdag wereldrecord op zijn naam hebben staan

18:00
Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak

Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak

17:40
Dejaegere is het beu bij Kortrijk: "Mijn honger mis ik bij sommigen"

Dejaegere is het beu bij Kortrijk: "Mijn honger mis ik bij sommigen"

17:20
Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

16:50
Ex-speler van Standard duikt op als mogelijke nieuwe coach van Kevin De Bruyne

Ex-speler van Standard duikt op als mogelijke nieuwe coach van Kevin De Bruyne

17:00
3
United-trainer ligt zwaar onder vuur, maar Tielemans maakt na spektakelzege één ding duidelijk

United-trainer ligt zwaar onder vuur, maar Tielemans maakt na spektakelzege één ding duidelijk

16:40
Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger" Reactie

Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger"

15:45
4
Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit"

Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit"

16:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 12/11 België België
Engeland Engeland 12/11 Kroatië Kroatië
Italië Italië 12/11 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 12/11 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

What the Frog What the Frog over KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland Goro Goro over Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij Thomme Thomme over Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Thomme Thomme over Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week' Goro Goro over Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief" André Coenen André Coenen over Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler Andreas2962 Andreas2962 over Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws FCBalto FCBalto over Celta De Vigo - Union SG: 1-2 Bork Bork over Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved