Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

Mark van Bommel zal voor het komende tweeluik tegen Turkije en Italië geen monsterselectie samenstellen. Anders dan anderhalve maand geleden, toen België vier Nations Leaguewedstrijden voor de boeg had, wil de bondscoach het deze keer bij een beperktere kern houden. Alleen dreigen vooral achterin de problemen zich op te stapelen.

Van Bommel wil voortbouwen op de positieve signalen van het vorige interlandluik. Jongens als Godts en Lavia maakten indruk, Lukebakio bewees zijn waarde en het duo Ngoy-Mechele bevestigde zijn sterke prestaties op het WK. Ook Seys zette opnieuw een stap vooruit.

Doku terug, Fofana dreigt slachtoffer te worden

Op de flanken heeft Van Bommel alvast weinig reden tot klagen. Met Godts, Moreira, Trossard, Lukebakio en de terugkerende Jérémy Doku beschikt hij over heel wat mogelijkheden. Doku bleef bij het vorige debuut van Van Bommel nog in Manchester om wedstrijdritme op te doen, maar wil na zijn moeilijke WK nu opnieuw zijn plaats opeisen. Liefst op de linkerflank.

Dat kan gevolgen hebben voor Malick Fofana. Die kwam tijdens het vorige interlandluik nauwelijks aan spelen toe en kreeg tegen Turkije amper acht minuten. Met de terugkeer van Doku wordt de concurrentie op de flanken alleen maar groter.

Vooral centraal achterin wordt het puzzelen

De grootste zorgen situeren zich echter in de defensie. Zeno Debast kampt met bovenbeenproblemen en moet forfait geven. Bologna ziet Arthur Theate dan weer liever in Italië blijven om daar wedstrijdritme op te doen. En bij Koni De Winter is de privésituatie veranderd: hij is net vader geworden. Daardoor wordt de spoeling centraal achterin bijzonder dun.



Van Bommel kan dus maar beter hopen dat er tijdens de komende dagen geen nieuwe problemen opduiken. Met Turkije en Italië wachten twee stevige tegenstanders en de bondscoach dreigt net op de positie waar hij weinig overschot heeft, stevig te moeten puzzelen.