De derde helft Veiligheid niet te garanderen: 'Eddy Snelders vrij met enkelband'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Veiligheid niet te garanderen: 'Eddy Snelders vrij met enkelband'

Eddy Snelders is opnieuw thuis. Hij zal de rest van zijn straf thuis met een enkelband mogen/moeten uitzitten. Zijn veiligheid in de cel zou in het gedrang zijn gekomen de voorbije maanden, waardoor de gunst van de enkelband door Justitie werd gegeven.

In het proces rond Eddy Snelders kwam er dit voorjaar eindelijk duidelijkheid. De voormalig voetbalcommentator en Rode Duivel had in beroep opnieuw vijf jaar cel gekregen, waarvan achttien maanden effectief.

Eddy Snelders werd vorige zomer door de Antwerpse rechtbank schuldig bevonden aan een hele resem feiten, waaronder voyeurisme en exhibitionisme, openbare zedenschennis en enkele aanrandingen. Dat leverde hem toen die straf op.

Advocate wilde af van effectieve celstraf voor Eddy Snelders

Snelders zelf wilde af van de effectieve celstraf, omdat dat een rem zou kunnen zijn op zijn werk bij de psychologen. "Hem naar de gevangenis sturen zou de meest onverantwoorde beslissing zijn", aldus zijn advocate dit voorjaar.

Sinds eind maart zat hij effectief in de gevangenis. Nadat hij werd aangevallen in zijn eerste week, werd hij snel overgeplaatst naar een andere gevangenis. Daaraan zou nu volgens Teletekst 500 een einde zijn gekomen.


Snelders zou zijn vrijgekomen met een enkelband. Hij heeft zeven maanden effectief uitgezeten. Zijn veiligheid zou niet gegarandeerd zijn, waardoor ze bij justitie beslist zouden hebben om hem de enkelband te geven.

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