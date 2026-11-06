Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet

De Europa League brengt minder grote bedragen op dan de Champions League, maar ook voor Anderlecht en Union is de Europese campagne financieel bijzonder interessant. Beide Brusselse clubs hebben na hun eerste wedstrijden al miljoenen euro's verzameld. Paars-wit zit voorlopig aan ongeveer 9,2 miljoen euro, terwijl Union zelfs de kaap van 10 miljoen euro heeft gerond.

Anderlecht ontvangt 4,31 miljoen euro als startpremie voor de League Phase. Daar komen nog 350.000 euro aan voorrondepremies en een geschatte 3,56 miljoen euro uit de zogenaamde value pillar bij. Die houdt rekening met onder meer de Europese geschiedenis en de commerciële en televisiewaarde van de club.

Anderlecht heeft al ruim 9 miljoen euro beet

Ook de resultaten op het veld leveren geld op. De twee overwinningen van paars-wit zijn samen goed voor 900.000 euro aan wedstrijdpremies. Met daarbovenop een minimale rankingbonus van 75.000 euro komt de voorlopige teller uit op 9,195 miljoen euro. De geschatte value pillar blijft daarbij wel een raming.

Union loopt financieel nog iets verder uit

Union doet voorlopig zelfs nog beter. De Brusselaars zijn nog ongeslagen en verzamelden met hun extra overwinning en gelijkspel al 1,35 miljoen euro aan wedstrijdpremies.

De startpremie bedraagt eveneens 4,31 miljoen euro, terwijl de geschatte value pillar op 4,266 miljoen euro ligt. Samen met de minimale rankingbonus van 75.000 euro komt Union uit op 10,001 miljoen euro.

En er kan nog heel wat bijkomen. Wie de League Phase in de top acht afsluit, krijgt een extra premie van 600.000 euro. De nummers negen tot en met zestien ontvangen nog eens 300.000 euro.



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Union mag na zijn sterke start dus niet alleen sportief, maar ook financieel dromen van een mooie Europese campagne. Ook bij Anderlecht kan de kassa de komende weken nog aandikken.