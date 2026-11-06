Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant
Foto: © Photonews

Mark van Bommel maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Turkije en Italië. Na vier duels in de Nations League was de nieuwigheid eraf, maar de bondscoach wist toch nog te verrassen met onder meer een eerste oproeping voor Josué Kongolo. En ook Hugo Cuypers is erbij, terwijl er van Koni De Winter geen sprake is.

Van Bommel begint bij de keepers en geen verrassingen daarbij: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders en Jari De Busser zijn de vier goalies die zijn opgeroepen. Thibaut Courtois neemt zoals eerder al gezegd een sabbatjaar.

Timothy Castagne, Kyriani Sabbe, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Arthur Theate, Josué Kongolo, Joaquin Seys en Maxim De Cuyper zijn de verdedigers. Kongolo van Genk is dus de grote verrassing en een debutant. Koni De Winter ontbreekt - hij zou een selectie geweigerd hebben.

Wie zijn de verrassingen in de selectie van de Rode Duivels?

Roméo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Mandela Keita, Kevin De Bruyne en Hans Vanaken zijn de middenvelders, voorin wordt onder meer gekozen voor Hugo Cuypers. Diego Moreira, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere en Romelu Lukaku zijn de andere namen.

Alles bij elkaar dus geen al te grote verrassingen, al is de keuze voor Cuypers een kleine verrassing en die voor Kongolo een grote. Dat De Cuyper als verdediger wordt opgeroepen, is voor Seys opnieuw heel zware concurrentie op de linksachter: "Maar we hebben op veel plaatsen stevige concurrentie", aldus van Bommel.

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We hadden vooraf even geprobeerd om zelf met een selectie te komen en daarbij valt vooral op dat De Winter en Van de Perre het niet hebben gehaald, terwijl er dus toch wel een paar andere namen het mooie weer moeten komen maken.

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