Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League
Foto: © photonews
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Blauw-zwart heeft in de Champions League opnieuw een bijzonder lucratieve campagne beet. Na drie overwinningen in de League Phase staat de teller al op ongeveer 41,7 miljoen euro. En dat bedrag kan nog flink oplopen.

De voorbije twee seizoenen haalde Club Brugge samen al zo'n 110 miljoen euro aan prijzengeld binnen in het kampioenenbal. Ook dit seizoen stroomt het geld opnieuw binnen. Als startpremie voor de League Phase kreeg de club 18,62 miljoen euro.

Daar komt een geschatte 16,5 miljoen euro uit de zogenaamde value pillar bovenop, een bedrag dat rekening houdt met eerdere Europese prestaties en de commerciële en televisiewaarde.

Elke overwinning levert miljoenen op

Ook op het veld wordt er stevig gecasht. Elke overwinning in de League Phase is goed voor 2,1 miljoen euro. Met drie zeges heeft Club Brugge zo al 6,3 miljoen euro aan wedstrijdpremies verzameld.

Daarnaast is er een minimale rankingbonus van 275.000 euro, waardoor de huidige geschatte opbrengst uitkomt op 41,695 miljoen euro.

Top acht zou de jackpot nog groter maken

Het bedrag kan nog een stuk hoger worden. Club Brugge staat momenteel negende in de League Phase. Als blauw-zwart die positie zou vasthouden, levert de eindrangschikking volgens de berekeningen ongeveer 7,7 miljoen euro aan rankingpremie op. Daar komt voor de plaatsen negen tot en met zestien nog een bonus van één miljoen euro bij.

Maar de top acht is financieel nog interessanter. Wie bij de eerste acht eindigt, krijgt boven op de rankingpremie een extra bonus van twee miljoen euro. Een achtste plaats levert op basis van de huidige berekening 7,975 miljoen euro aan rankingpremie op.

Bovendien plaatst Club zich dan rechtstreeks voor de achtste finales, wat nog eens 11 miljoen euro oplevert. De huidige teller van 41,7 miljoen euro kan dus bij een plaats in de top acht en de rechtstreekse kwalificatie oplopen tot ongeveer 62,4 miljoen euro. De geschatte value pillar blijft daarbij wel een raming.

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