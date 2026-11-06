Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

Club Brugge mag na de sterke start in de Champions League stilaan hoger mikken. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck is zelfs een plaats bij de eerste acht in de League Phase haalbaar. In Het Nieuwsblad kijkt hij naar het resterende programma van blauw-zwart en ziet hij maar één tegenstander die er echt bovenuit steekt. “Als je naar die kalender kijkt, ja, dan denk ik echt dat Club kan meedoen voor de top acht.”

Dat is Liverpool, al ziet Vanhaezebrouck zelfs tegen de Engelse topclub mogelijkheden. Hij denkt dat Club vooral via de flank gevaar kan creëren. “Forbs tegen Kerkez, de linksachter van Liverpool... dat is niet de rapste verdediger. Zijn vervanger Tsimikas is niet veel sneller.”

Ook de rol van Virgil van Dijk kan volgens hem een factor worden: “Wie dan in de defensie mee voor de dekking moet zorgen, is Virgil van Dijk. Die doet dat niet, want die wil niet belachelijk gemaakt worden en laat zijn linksachter zijn plan trekken.”

Zelfs tegen Liverpool liggen er kansen

De analist ziet nog een bijkomend voordeel voor Club in de manier waarop Liverpool doorgaans speelt. “The Reds verdedigen ook hoog, wat goed is voor Club Brugge.” Er is wel één belangrijke voorwaarde: blauw-zwart mag niet op achterstand komen. “Het enige wat je moet vermijden, is tegen Liverpool op achterstand komen. Maar eens ze op voorsprong staan, zoals tegen Brighton, dan schakelen ze om en wachten ze de tegenstander op.”

Ook de andere tegenstanders in het resterende programma lijken volgens Vanhaezebrouck kansen te bieden. Napoli kampt met heel wat blessures, al blijft de kwaliteit aanwezig. “Er staan nog altijd namen op het veld met kwaliteit. Maar zeker defensief is dat een kwetsbare ploeg.” Bovendien staat de Italiaanse club met dertien punten op dertig momenteel niet bovenaan in de Serie A.

Zeven à acht punten nodig voor de top acht

Ook Stuttgart maakt volgens Vanhaezebrouck minder indruk dan vorig seizoen. De Duitsers staan negende in de Bundesliga. De laatste tegenstander is Bodø/Glimt, dat naar Brugge komt. “Kan verraderlijk zijn, maar het moet dan toch al niet naar de poolcirkel.”





De analist ziet dus mogelijkheden, maar wil niet dat Club te voortvarend wordt. “Club mag niet naast de schoenen gaan lopen. Dus beter stap voor stap”, benadrukt hij. Voor de top 24 lijkt de situatie bijzonder gunstig: “Met tien punten is het volgens mij altijd bij de top 24. Dat is nog één puntje dan.” Wie hoger wil mikken, moet volgens Vanhaezebrouck nog een stevige inspanning leveren. “Voor de top acht moet het toch zeven of acht punten rapen in de vier resterende matchen.”