Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"
Foto: © Photonews
Word fan van Club Brugge! 5907

Club Brugge mag na de sterke start in de Champions League stilaan hoger mikken. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck is zelfs een plaats bij de eerste acht in de League Phase haalbaar. In Het Nieuwsblad kijkt hij naar het resterende programma van blauw-zwart en ziet hij maar één tegenstander die er echt bovenuit steekt. “Als je naar die kalender kijkt, ja, dan denk ik echt dat Club kan meedoen voor de top acht.”

Dat is Liverpool, al ziet Vanhaezebrouck zelfs tegen de Engelse topclub mogelijkheden. Hij denkt dat Club vooral via de flank gevaar kan creëren. “Forbs tegen Kerkez, de linksachter van Liverpool... dat is niet de rapste verdediger. Zijn vervanger Tsimikas is niet veel sneller.”

Ook de rol van Virgil van Dijk kan volgens hem een factor worden: “Wie dan in de defensie mee voor de dekking moet zorgen, is Virgil van Dijk. Die doet dat niet, want die wil niet belachelijk gemaakt worden en laat zijn linksachter zijn plan trekken.”

Zelfs tegen Liverpool liggen er kansen

De analist ziet nog een bijkomend voordeel voor Club in de manier waarop Liverpool doorgaans speelt. “The Reds verdedigen ook hoog, wat goed is voor Club Brugge.” Er is wel één belangrijke voorwaarde: blauw-zwart mag niet op achterstand komen. “Het enige wat je moet vermijden, is tegen Liverpool op achterstand komen. Maar eens ze op voorsprong staan, zoals tegen Brighton, dan schakelen ze om en wachten ze de tegenstander op.”

Ook de andere tegenstanders in het resterende programma lijken volgens Vanhaezebrouck kansen te bieden. Napoli kampt met heel wat blessures, al blijft de kwaliteit aanwezig. “Er staan nog altijd namen op het veld met kwaliteit. Maar zeker defensief is dat een kwetsbare ploeg.” Bovendien staat de Italiaanse club met dertien punten op dertig momenteel niet bovenaan in de Serie A.

Zeven à acht punten nodig voor de top acht

Ook Stuttgart maakt volgens Vanhaezebrouck minder indruk dan vorig seizoen. De Duitsers staan negende in de Bundesliga. De laatste tegenstander is Bodø/Glimt, dat naar Brugge komt. “Kan verraderlijk zijn, maar het moet dan toch al niet naar de poolcirkel.”

De analist ziet dus mogelijkheden, maar wil niet dat Club te voortvarend wordt. “Club mag niet naast de schoenen gaan lopen. Dus beter stap voor stap”, benadrukt hij. Voor de top 24 lijkt de situatie bijzonder gunstig: “Met tien punten is het volgens mij altijd bij de top 24. Dat is nog één puntje dan.” Wie hoger wil mikken, moet volgens Vanhaezebrouck nog een stevige inspanning leveren. “Voor de top acht moet het toch zeven of acht punten rapen in de vier resterende matchen.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

10:00
1
Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

07:20
2
Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?" Reactie

Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?"

09:20
RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

10:40
1
OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"

OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"

10:34
1
Verschrikkelijk nieuws voor Standard: maanden out na zware knieblessure en einde verhaal

Verschrikkelijk nieuws voor Standard: maanden out na zware knieblessure en einde verhaal

10:20
Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"

Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"

09:50
Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"

Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"

09:35
Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

22:00
11
Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden"

Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden"

08:40
Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet

Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet

09:00
1
Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers"

Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers"

08:00
3
Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen Reactie

Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

06:00
Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

07:40
2
Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

07:00
2
Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

23:50
3
Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

21:00
Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

23:40
Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij" Reactie

Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"

21:40
Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

23:20
Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

23:05
Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

22:40
Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

20:00
STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

22:54
Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Reactie

Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land"

22:20
6
Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

18:50
De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

21:20
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

20:40
KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

20:42
7
Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

20:10
5
LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

20:20
Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

19:40
Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

19:20
Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

19:10
Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

19:00
Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

18:35

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 1-9 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

franchi franchi over Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV franchi franchi over Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie Thomme Thomme over Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week' franchi franchi over Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Philippe Cr Philippe Cr over RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen Thomme Thomme over KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland Jasperd Jasperd over Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet BarkieBoss BarkieBoss over Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers" CringeMedia CringeMedia over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge Jos Het Ei Jos Het Ei over Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved