Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV
Foto: © photonews

Jan Virgili zal zondag normaal gezien de topper tussen Club Brugge en Anderlecht missen. De Spaanse flankaanvaller liep tegen PSV een blessure op en heeft dat intussen zelf bevestigd via Instagram. Ivan Leko moet daardoor opnieuw schuiven in zijn ploeg, maar heeft wel enkele alternatieven achter de hand.

De wissel van Virgili in de eerste helft tegen PSV leek aanvankelijk vooral tactisch ingegeven. De Spanjaard had het moeilijk met Sergiño Dest, die hem meermaals te snel af was.

Na een nieuwe actie van de PSV-back haalde Leko zijn flankaanvaller naar de kant. Op de bank volgde nog een korte, verhitte reactie.

Virgili bevestigt blessure via Instagram

Er bleek echter ook een fysieke reden te spelen. Virgili had kort voordien na een duel al naar zijn rug gegrepen. Op Instagram gaf hij vervolgens aan dat hij aan zijn herstel werkt. “Gefocust op mijn herstel om zo snel mogelijk weer te doen waar ik het meest van houd”, schreef de zomeraanwinst.

Hoe lang de Spanjaard buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk. De topper tegen Anderlecht van zondag lijkt alvast te vroeg te komen. De interlandbreak die daarop volgt, geeft hem wel wat extra tijd om te herstellen.

Lemaréchal lijkt de beste papieren te hebben

Leko heeft met onder meer Diakhon nog een alternatief voor de flank, maar Félix Lemaréchal maakt voorlopig de grootste kans om Virgili te vervangen.

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De middenvelder speelde tegen PSV al op de linkerflank en deed dat allerminst onaardig. Hij toonde dat hij ook op die positie een oplossing kan bieden.

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Anderlecht
Club Brugge
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