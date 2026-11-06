Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo

Mark Van Bommel heeft zijn selectie voor de duels tegen Turkije en Italië bekendgemaakt. Daarin moeten de Rode Duivels hun stekje in de top-2 van de Nations League zien te gaan behouden. Er waren een paar verrassingen in de selectie van de Nederlandse oefenmeester en daar wilde hij dan ook graag op ingaan.

Voorin zagen we met Hugo Cuypers een naam opduiken die we er in de eerste, lange interlandbreak onder Mark Van Bommel nog niet hadden bijgehad. En dus gingen daarover ook heel wat vragen op de persconferentie van de bondscoach in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke.

Cuypers was niet de enige naam die op de radar stond van Mark van Bommel en zijn staff, maar op hem viel uiteindelijk wel de keuze. "We volgen sowieso voorin heel wat mensen op, zoals Stassin en Bassette ook. Hugo staat al een tijdje op de radar."

Bondscoach Mark van Bommel zag veel wedstrijden van Hugo Cuypers

"We zagen veel wedstrijden van hem. Bovendien staat Romelu Lukaku op één gele kaart van schorsing, dus als hij tegen Turkije een kaart zou pakken hebben we hem er niet bij tegen Italië. Daarom kozen we voor een extra spits erbij."

"We kunnen alle wedstrijden zien. Er zit natuurlijk tijdverschil op en we zijn niet in de Verenigde Staten of Mexico geweest, maar we kunnen zijn matchen zien. Hij maakt overal zijn doelpunten - ik ken hem ook nog van in zijn periode bij KAA Gent toen ik bij Antwerp coach was."

De gele kaart van Romelu Lukaku en de ziekte van Fernandez-Pardo

"Zijn manier van spelen past wel bij de Rode Duivels hoe ik wil spelen, maar dat heeft niet de doorslag gegeven. Ik wil hem gewoon graag een volledige week zien. Het is niet makkelijk om vanuit Mexico naar hier te komen, maar we hebben naar iedereen gekeken en op basis daarvan onze keuze gemaakt."



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Fernandez-Pardo is er dan weer niet bij: "Hij is een paar weken ziek geweest en heeft sinds 17 oktober nog maar twee keer getraind. Hij voelt zich niet helemaal goed, vandaar ook de keuze om hem er deze keer niet bij te pakken."