Reactie Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?"
Foto: © Photonews / © photonews

De Europese overwinning tegen Red Bull Salzburg is verteerd, maar bij Anderlecht gaat de blik meteen op de volgende opdracht. Zondag wacht de topper tegen Club Brugge. Trainer Vitor Bruno heeft alvast met veel aandacht naar de prestatie van blauw-zwart tegen PSV gekeken en is onder de indruk van wat Ivan Leko met zijn ploeg op de mat legt.

“Als je in staat bent om zo'n wedstrijd bij PSV te spelen: chapeau. Club Brugge heeft een ploeg van topniveau en alle verdienste gaat naar Ivan Leko”, vertelde Bruno. De Portugese coach ziet vooral de breedte van de Brugse kern als een belangrijke troef. “Hij beschikt over een bijzonder sterke selectie, zowel offensief als defensief.”

Anderlecht moet het collectief laten spreken

Een specifiek plan om Carlos Forbs af te stoppen? Bruno moest lachen toen die vraag werd gesteld. “Forbs? En alle andere Forbs in hun ploeg!”, reageerde hij. De trainer wil niet dat zijn spelers zich op één individu blindstaren. “We zullen het als ploeg moeten doen. We moeten met Club Brugge kunnen concurreren.”

Volgens Bruno zal zondag niet noodzakelijk de ploeg met de meeste individuele kwaliteit aan het langste eind trekken. “De ploeg die wint, is niet per se degene met de meeste kwaliteiten. Het is degene die het meest naar de overwinning verlangt. Dat heb ik mijn spelers ook al in de kleedkamer gezegd.”

Geen ruimte weggeven aan blauw-zwart

De boodschap aan zijn spelers is duidelijk: Anderlecht zal opnieuw de strijd moeten aangaan. “We zullen voor elke bal vechten alsof het onze laatste is.”

Lees ook... Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV
Daarbij verwees Bruno ook naar de tweede treffer van Club Brugge tegen PSV. Anderlecht mag de ruimtes die blauw-zwart toen kon benutten absoluut niet cadeau doen.

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