Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

Danylo Sikan mocht tegen Red Bull Salzburg eindelijk nog eens aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht. De Oekraïense spits greep die kans met beide handen. Hij vocht stevige duels uit met de sterke verdedigers van Salzburg, hield het spel eenvoudig en was nuttig in de combinatie. Mogelijk heeft hij zo belangrijke punten gescoord met het oog op de topper tegen Club Brugge.

Sikan was na afloop tevreden met de overwinning. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar een goed resultaat voor ons. Het is heel belangrijk voor de club om in Europa te winnen, maar ook met het oog op de wedstrijd in België.”

Dat het een fysieke avond werd, verbaasde hem niet. “Voetbal is een contactsport. Je krijgt natuurlijk contact, maar dat is normaal. Ik vind elke wedstrijd leuk. De sfeer hier thuis is geweldig en ik hou ervan om gewoon te voetballen.”

Sikan aanvaardt zijn rol bij Anderlecht

De spits moest de voorbije periode geregeld vrede nemen met een plaats op de bank of zelfs helemaal geen speelminuten. “Natuurlijk is dat moeilijk, maar ik moet me op mezelf focussen, hard werken en aan het team denken. Dat is ook een deel van het spel: soms speel je, soms niet. Voor mij is het belangrijkste wat het team bereikt.”

Tegen Salzburg liet hij alvast zien wat hij kan bijdragen. Sikan voelt zich comfortabel in zijn rol als spits, ook wanneer hij niet voortdurend als diepste aanvaller speelt. “Ik kom soms wat lager om de bal bij te houden, in het spel te komen en kansen te creëren. Voor mij blijft dat mijn positie als aanvaller.”

Robbertjes met Mechele en Spileers uitvechten?

Opvallend was dat Sikan een vrije trap aan Ludwig Augustinsson liet. “Die positie is voor mij misschien een beetje minder comfortabel. Voor Augustinsson is ze dat wel. Hij zei dat hij zich goed voelde en ik heb hem gewoon gezegd dat hij moest trappen als hij vertrouwen had. Er was geen discussie. (lacht) Al oefen ik daar wel heel veel op en Ludo eigenlijk amper", lachte hij.



Lees ook... Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"›

De spits hoopt dat de zege tegen Salzburg vertrouwen geeft voor de verplaatsing naar Club Brugge. Hij gaf wel toe dat hij de wedstrijd van blauw-zwart tegen PSV niet had bekeken. “Ik heb niet altijd tijd om voetbal te kijken. Ik wil gewoon zelf voetballen. Ik kijk niet elke keer naar wedstrijden. Het is beter om te spelen.”

Tegen Mechele en Spileers kan Anderlecht zondag alvast een spits gebruiken die niet terugdeinst voor een stevig duel. Sikan heeft tegen Salzburg getoond dat hij die fysieke strijd niet uit de weg gaat.