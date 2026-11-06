Reactie Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden"
Foto: © Photonews

Ludwig Augustinsson zorgde donderdag voor een verrassing bij Anderlecht. De Zweed krulde tegen Red Bull Salzburg een vrije trap heerlijk binnen en zette paars-wit zo op weg naar een belangrijke Europese overwinning. Alleen had niet iedereen verwacht dat net hij achter de bal zou gaan staan.

Trainer Vitor Bruno rekende namelijk op Danylo Sikan. “Ik had verwacht dat Dani ging trappen. Wat ik dacht toen ik zag dat Augustinsson ging trappen? Ik begon te bidden”, lachte de Portugese coach. “Ludo oefent daar normaal gezien niet op en Danylo wel.”

Sikan liet Augustinsson zijn kans grijpen

Ook Sikan bevestigde dat hij aanvankelijk zelf wilde trappen. “Het was misschien niet de beste positie voor mij, maar ik wou wel trappen. Ludo zei echter dat hij zich goed voelde en wou trappen. Daar was geen discussie over, ik heb hem laten trappen. Gelukkig maar”, lachte de Oekraïner achteraf.

Voor Augustinsson werd het een bijzonder moment. De Zweed speelde tegen Salzburg zijn vijftigste Europese wedstrijd en vond dat de vrije trap op het juiste moment kwam. “Het was het goede moment om dat doelpunt te maken. Het was een goede dag voor Anderlecht en ook voor mij.”

Anderlecht trekt met vertrouwen naar Brugge

Augustinsson was vooral tevreden over de manier waarop Anderlecht de wedstrijd uiteindelijk over de streep trok. Paars-wit begon sterk, maar liet na de rust wat gas terug. “We hadden de 2-0 of 3-0 misschien vroeger kunnen maken. Uiteindelijk is dat toch gelukt en hebben we de nul gehouden. Over het geheel genomen was het een goede prestatie.”

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Met twee opeenvolgende overwinningen trekt Anderlecht nu met vertrouwen naar Club Brugge. Augustinsson beseft dat het zondag een nieuwe opdracht van een ander niveau wordt. “Het is altijd goed om wedstrijden te winnen voor je aan zo'n grote wedstrijd begint. We weten dat Club thuis heel sterk is. We zullen misschien zelfs nog beter moeten presteren dan tegen Salzburg, want we spelen op verplaatsing.”

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Red Bull Salzburg
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