OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"
STVV heeft zijn opvolger voor Frédéric De Meyer gevonden. Zoals verwacht neemt Jonas De Roeck de leiding over bij de Kanaries. Voor de 46-jarige trainer wordt het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving: acht jaar na zijn eerste passage op Stayen krijgt hij er een nieuwe kans.
OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob:
Jonas De Roeck is de nieuwe hoofdtrainer van STVV. De 46-jarige Antwerpenaar keert daarmee terug naar een vertrouwde omgeving. Deze vrijdag leidt hij achter gesloten deuren zijn eerste training aan de Sint-Jansstraat. Het is zijn tweede periode als hoofdcoach van de Kanaries.
De Roeck was in de zomer van 2017 al eens aan de slag bij STVV. Na één seizoen trok hij naar Anderlecht, waar hij als assistent werkte. Nadien was hij hoofdtrainer bij Westerlo, Antwerp en Club NXT.
De Roeck wil STVV weer op koers krijgen
De nieuwe trainer kijkt met goede herinneringen terug op zijn eerste passage. “STVV was in 2017 de eerste club die mij de kans gaf om als hoofdtrainer in eerste klasse aan de slag te gaan. Ik heb goede herinneringen aan dat seizoen, met onder meer een dubbele overwinning tegen Anderlecht, een derbywinst op Stayen en een goede reeks in de play-offs.”
De keuze om terug te keren was naar eigen zeggen snel gemaakt. “Ik heb toen fijn en professioneel samengewerkt met de mensen in de omkadering van de club. De keuze voor STVV was daarom snel gemaakt.” De Roeck wil nu vooral de sportieve situatie aanpakken en tegelijk het Europese verhaal verderzetten.
STVV benadrukt zijn ervaring en clubkennis
CEO Takayuki Tateishi is tevreden met de terugkeer van de trainer. “We hebben Jonas altijd hoog ingeschat, al sinds zijn vorige periode bij STVV. Sindsdien zijn we contact blijven houden en heeft hij zich verder ontwikkeld als coach.”
Tateishi verwijst naar de promotie met Westerlo, de play-off 1-plaats met Antwerp, zijn samenwerking met Vincent Kompany bij Anderlecht en de finale van de Youth League met Club Brugge. “We beschouwen Jonas dan ook als een tactisch beslagen trainer die de club en de Jupiler Pro League als zijn broekzak kent. De voetbalstijl die Jonas hanteert sluit naadloos aan bij onze visie.”
De Roeck wil zo snel mogelijk opnieuw aansluiting vinden met de ambities van STVV. “We willen de huidige situatie in de competitie zo snel mogelijk rechttrekken en STVV opnieuw brengen waar het thuishoort. Tegelijkertijd is er met de Europese campagne een prachtig verhaal aan de gang dat we samen verder willen schrijven.” Zondag staat hij voor het eerst opnieuw langs de lijn op Stayen.
STVV heeft zijn opvolger voor Frédéric De Meyer gevonden. Zoals verwacht neemt Jonas De Roeck de leiding over bij de Kanaries. Voor de 46-jarige trainer wordt het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving: acht jaar na zijn eerste passage op Stayen krijgt hij er een nieuwe kans.
De Meyer moest vertrekken na vijf opeenvolgende competitienederlagen. STVV zakte daardoor naar de vijftiende plaats en telt na tien speeldagen amper acht punten. De clubleiding vond dat niet in verhouding met de kwaliteit en de ambities van de spelersgroep.
De Roeck begon zijn profcarrière op Stayen
De Roeck kent STVV bijzonder goed. In 2017 begon hij er aan zijn eerste opdracht als hoofdtrainer in het profvoetbal, na eerdere passages bij Lyra en Berchem Sport.
Hij kende een behoorlijke start, maar de Japanse eigenaars waren uiteindelijk niet tevreden met de tiende plaats in de competitie en de tweede plek in Play-off 2. De samenwerking werd stopgezet.
De banden met de club bleven nadien wel bestaan. STVV bleef positief over De Roeck, die doorheen de jaren geregeld opnieuw in beeld kwam. Nu keert hij terug met heel wat meer ervaring op zak.
Ervaring bij Anderlecht, Westerlo en Antwerp
Na zijn eerste passage bij de Kanaries werkte De Roeck bij Anderlecht, waar hij zowel als assistent als bij de beloften actief was. Vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Westerlo en Antwerp. Ook bij Club Brugge deed hij ervaring op als coach van de beloften. Bij STVV treft hij bovendien opnieuw Sepp De Roover, met wie hij eerder al samenwerkte bij Antwerp.
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