OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"

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STVV heeft zijn opvolger voor Frédéric De Meyer gevonden. Zoals verwacht neemt Jonas De Roeck de leiding over bij de Kanaries. Voor de 46-jarige trainer wordt het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving: acht jaar na zijn eerste passage op Stayen krijgt hij er een nieuwe kans.