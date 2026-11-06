Optie voor JPL-teams? Ex-coach Club Brugge - even genoemd bij Anderlecht - heeft nieuwe uitdaging beet

Alfred Schreuder was lange tijd in beeld bij RSC Anderlecht voor de komst van Vitor Bruno. De Nederlander heeft nu een nieuwe uitdaging beet: hij wordt trainer van het Turkse Kasımpaşa. Alle Belgische ploegen die hem eventueel hadden opgeschreven, kunnen hem van het lijstje schrappen.

Alfred Schreuder keert terug als hoofdtrainer. De 51-jarige Nederlander is officieel aangesteld bij Kasımpaşa, een club uit de Turkse Süper Lig. Daarmee komt er ook meteen een einde aan mogelijke geruchten richting JPL.

Schreuder was afgelopen zomer nochtans dicht bij een terugkeer naar de Jupiler Pro League. De ex-coach van Club Brugge gold als de eerste keuze van de sportieve leiding van RSC Anderlecht, nog voor de Brusselaars uiteindelijk uitkwamen bij de Portugees Vitor Bruno.

Anderlecht had gesprekken met Schreuder

Er vonden vergevorderde gesprekken plaats tussen beide partijen, maar Schreuder besliste uiteindelijk om niet op het voorstel in te gaan. Daardoor kwam een opvallende Belgische comeback er niet, al moest er ook gezien de huidige omstandigheden bij diverse clubs gekeken worden naar de Nederlander.

De Nederlander was van januari tot juni 2022 hoofdtrainer bij Club Brugge. Nadien werkte hij tussen maart en juli nog als assistent van Julian Nagelsmann bij de Duitse nationale ploeg, maar een nieuwe job als T1 bleef vervolgens uit.

Kasımpaşa staat knap vijfde in Turkije

Die zoektocht is nu voorbij. Schreuder neemt het roer over bij Kasımpaşa, dat na tien speeldagen op een verdienstelijke vijfde plaats staat in de Turkse competitie. De club verzamelde 17 punten op 30 en kijkt tegen een achterstand van vijf punten aan op de top drie. Leider Galatasaray telt acht punten meer dan de nieuwe ploeg van Schreuder.



Lees ook... Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV›