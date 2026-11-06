RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

De federale regering zoekt naar extra inkomsten om de begroting rond te krijgen en daarbij is ook het gunstregime voor professionele sporters opnieuw ter discussie gekomen. Dat systeem levert vooral voetbalclubs en hun spelers een aanzienlijk financieel voordeel op. Arbeidseconoom Stijn Baert legt bij Sporza Daily uit waarom hij de korting liever ziet verdwijnen.

Normaal betaalt een werknemer 13 procent van zijn loon aan RSZ-bijdragen, terwijl de werkgever daar nog eens 25 procent bovenop betaalt. Voor profsporters ligt dat anders: zowel zijzelf als hun werkgevers betalen slechts ongeveer een derde van de normale bijdrage. De rest wordt kwijtgescholden. Volgens Baert zou de afschaffing de overheid ruim 70 miljoen euro kunnen opleveren.

Een gunstregime uit de jaren zeventig

De regeling werd in de jaren zeventig ingevoerd om twee redenen. Een sportcarrière duurt doorgaans minder lang dan een gewone loopbaan en profsporters moeten internationaal kunnen concurreren. Baert vindt die argumenten vandaag steeds minder overtuigend. “Het idee was om hen met die korting wat meer te laten overhouden”, legt hij uit. Maar hij noemt het moeilijk te rijmen met een beleid waarin werknemers net langer aan de slag moeten blijven.

Ook het internationale argument overtuigt hem niet volledig. Clubs wijzen erop dat ze zonder het voordeel moeilijker kunnen concurreren met buitenlandse teams. Baert erkent dat dit hun goed recht is, maar merkt op dat de meeste Belgische clubs een groot deel van hun inkomsten uit binnenlandse supporters en sponsoring halen.

Baert vindt het voordeel onfair

De econoom vindt dat de overheid haar middelen beter inzet voor sectoren die veel sterker internationaal moeten concurreren, zoals de industrie. “Hen korting geven, is onfair en economisch ook onlogisch”, zegt hij over de best betaalde voetballers. “Je moet korting geven aan de mensen die het minst verdienen. Maar die laten we nu de volle pot betalen.”

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Volgens Baert loopt de overheid door het huidige systeem jaarlijks ruim 70 miljoen euro mis. Dat geld moet uiteindelijk elders worden gezocht, waardoor ook werknemers met een gewoon loon de gevolgen kunnen voelen. Of de korting effectief verdwijnt, blijft voorlopig onzeker. De begrotingsonderhandelingen moeten uitwijzen of de federale regering daarover een akkoord vindt.