Speler weigerde selectie Mark van Bommel: bondscoach gooit de deur dicht

Koni De Winter heeft besloten om niet te spelen bij de Rode Duivels de komende interlandbreak. Hij weigerde een selectie na een aantal moeilijke maanden, waarin hij meer in de tribune zat dan op het veld stond.

"Josué Kongolo is erbij gekomen omdat Koni De Winter in een situatie zit voor zichzelf dat hij na veel keer niet te spelen bij de Rode Duivels heeft besloten niet te komen. Hij voelde zich er niet lekker bij en dus zochten we een vervanger met potentie. Kongolo kreeg de voorkeur op Smets en Spileers, omdat hij op beide posities kan spelen."

"We hebben met hem gesproken aan de telefoon en de situatie uitgelegd hoe ik het als trainer zie en als ex-speler. Ik heb het zelf ooit ook gedaan met Van Basten, waarmee ik geen goede relatie had. Dat is nu niet het geval. Ik heb ook met hem gesproken als 'vader', maar hij maakt de keuze en ik kan dat niet veranderen."

Koni De Winter heeft zélf de knoop doorgehakt om niet opgeroepen te worden

"Het is voor hem een proces waar hij al langer mee speelde en dat moet je als trainer accepteren, maar dat heeft ook gevolgen op de langere termijn. We werken voor de Nations League en met oog op het EK 2028 in Engeland. Hij maakt de keuze zelf."

"Als De Winter binnen twee maanden belt? Als hij niet wil komen, dan wil hij niet komen. Hij heeft die keuze niet gemaakt op emotie, hij heeft gewoon die beslissing genomen. Dan moet je die keuze ook gewoon accepteren."

Kongolo kreeg de voorkeur op Spileers en Smets centraal achterin

"Kongolo is een topper voor de toekomst. Er zit zeker potentieel in, dus het is zeker een interessante speler voor de toekomst. Er zijn veel goede spelers, maar hij maakt een goede ontwikkeling door. Spileers speelt bij Club Brugge in de Champions League, maar de keuze viel uiteindelijk op Kongolo. Dat kan in de toekomst ook anders worden."



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"We zitten in een proces. Binnen anderhalf jaar heb je het EK. Er ontstaan andere situaties en er zullen zich zeker nog spelers ontwikkelen, maar op dit moment is dat wel de keuze die we hebben gemaakt na overleg binnen de staff."

Zeno Debast is er niet bij voor de Rode Duivels tegen Italië en Turkije

Ook Zeno Debast is er niet bij centraal achterin: "Hij heeft een blessure opgelopen bij Sporting Clube de Portugal. Hij haalt volgende week sowieso niet en we hopen dat hij zo snel mogelijk kan herstellen. Hij is nu al aan het revalideren bij Sporting."