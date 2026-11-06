Speler weigerde selectie Mark van Bommel: bondscoach gooit de deur dicht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Speler weigerde selectie Mark van Bommel: bondscoach gooit de deur dicht
Foto: © Photonews

Koni De Winter heeft besloten om niet te spelen bij de Rode Duivels de komende interlandbreak. Hij weigerde een selectie na een aantal moeilijke maanden, waarin hij meer in de tribune zat dan op het veld stond.

"Josué Kongolo is erbij gekomen omdat Koni De Winter in een situatie zit voor zichzelf dat hij na veel keer niet te spelen bij de Rode Duivels heeft besloten niet te komen. Hij voelde zich er niet lekker bij en dus zochten we een vervanger met potentie. Kongolo kreeg de voorkeur op Smets en Spileers, omdat hij op beide posities kan spelen."

"We hebben met hem gesproken aan de telefoon en de situatie uitgelegd hoe ik het als trainer zie en als ex-speler. Ik heb het zelf ooit ook gedaan met Van Basten, waarmee ik geen goede relatie had. Dat is nu niet het geval. Ik heb ook met hem gesproken als 'vader', maar hij maakt de keuze en ik kan dat niet veranderen."

Koni De Winter heeft zélf de knoop doorgehakt om niet opgeroepen te worden

"Het is voor hem een proces waar hij al langer mee speelde en dat moet je als trainer accepteren, maar dat heeft ook gevolgen op de langere termijn. We werken voor de Nations League en met oog op het EK 2028 in Engeland. Hij maakt de keuze zelf."

"Als De Winter binnen twee maanden belt? Als hij niet wil komen, dan wil hij niet komen. Hij heeft die keuze niet gemaakt op emotie, hij heeft gewoon die beslissing genomen. Dan moet je die keuze ook gewoon accepteren."

Kongolo kreeg de voorkeur op Spileers en Smets centraal achterin

"Kongolo is een topper voor de toekomst. Er zit zeker potentieel in, dus het is zeker een interessante speler voor de toekomst. Er zijn veel goede spelers, maar hij maakt een goede ontwikkeling door. Spileers speelt bij Club Brugge in de Champions League, maar de keuze viel uiteindelijk op Kongolo. Dat kan in de toekomst ook anders worden."

Lees ook... Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

"We zitten in een proces. Binnen anderhalf jaar heb je het EK. Er ontstaan andere situaties en er zullen zich zeker nog spelers ontwikkelen, maar op dit moment is dat wel de keuze die we hebben gemaakt na overleg binnen de staff."

Zeno Debast is er niet bij voor de Rode Duivels tegen Italië en Turkije

Ook Zeno Debast is er niet bij centraal achterin: "Hij heeft een blessure opgelopen bij Sporting Clube de Portugal. Hij haalt volgende week sowieso niet en we hopen dat hij zo snel mogelijk kan herstellen. Hij is nu al aan het revalideren bij Sporting."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
AC Milan
Koni De Winter
Josue Ndenge Kongolo

Meer nieuws

Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

12:20
7
The Athletic wijdt uitgebreid artikel aan Belg: “Ken je Asterix en Obelix? Hij is Obelix"

The Athletic wijdt uitgebreid artikel aan Belg: “Ken je Asterix en Obelix? Hij is Obelix"

12:00
Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo

Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo

12:40
2
Optie voor JPL-teams? Ex-coach Club Brugge - even genoemd bij Anderlecht - heeft nieuwe uitdaging beet

Optie voor JPL-teams? Ex-coach Club Brugge - even genoemd bij Anderlecht - heeft nieuwe uitdaging beet

13:20
Kevin De Bruyne krijgt plots de volle laag bij Napoli: “Hij voelt zich superieur”

Kevin De Bruyne krijgt plots de volle laag bij Napoli: “Hij voelt zich superieur”

11:00
2
Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

07:40
3
België zet Nederland op een steeds grotere achterstand

België zet Nederland op een steeds grotere achterstand

11:40
1
OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"

OFFICIEEL: De Roeck reageert op nieuwe trainersjob: "Situatie zo snel mogelijk rechttrekken"

10:34
1
RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

10:40
10
🎥 Fans zetten circusmuziek op tijdens match om eigen spelers uit te lachen

🎥 Fans zetten circusmuziek op tijdens match om eigen spelers uit te lachen

11:20
3
Verschrikkelijk nieuws voor Standard: maanden out na zware knieblessure en einde verhaal

Verschrikkelijk nieuws voor Standard: maanden out na zware knieblessure en einde verhaal

10:20
1
Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?" Reactie

Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?"

09:20
Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

10:00
4
Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"

Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"

09:35
Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

07:00
2
Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden" Reactie

Zelfs Vitor Bruno was verbaasd: "Wat ik dacht? Ik ben beginnen bidden"

08:40
1
Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet

Europese kassa rinkelt ook bij Anderlecht en Union: zoveel prijzengeld hebben ze al beet

09:00
1
Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"

Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"

09:50
Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

08:20
3
De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

21:20
Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers"

Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers"

08:00
6
Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

23:20
Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

07:20
3
Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen Reactie

Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

06:00
Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

19:20
Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

23:40
Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

23:50
5
Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

23:05
Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

22:40
Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Reactie

Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land"

22:20
6
Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij" Reactie

Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"

21:40
STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

22:54
Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

22:00
12
LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

20:20
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

20:40
Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

20:10
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Praag Sparta Praag 1-3 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 2-3 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 3-1 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-2 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-2 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Marseille Marseille
Torreense Torreense 3-2 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Sunderland Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen Alex Del Piero Alex Del Piero over Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo Alex Del Piero Alex Del Piero over België zet Nederland op een steeds grotere achterstand ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Fans zetten circusmuziek op tijdens match om eigen spelers uit te lachen Vital Verheyen Vital Verheyen over Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers" Walter Baseggio Walter Baseggio over Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved